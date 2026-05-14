Etapa 7 del Giro de Italia: Egan Bernal y Einer Rubio se alistan para el mítico ascenso al Blockhaus

Egan Bernal durante su participación en el Giro de Italia. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La etapa 6 del Giro de Italia 2026 grandes emociones y una definición vibrante al sprint, donde el italiano Davide Ballerini, corredor del XDS Astana Team, se quedó con la victoria de la jornada. El podio del día lo completaron el alemán Jasper Stuyven y el francés Paul Magnier, ambos representantes del equipo SOQ.

Sin embargo, toda la atención ahora está centrada en la séptima jornada, una de las más esperadas de esta edición de la Corsa Rosa. La etapa entre Formia y Blockhaus tendrá un recorrido de 245 kilómetros, convirtiéndose en la más larga del Giro 2026, siendo, además, el primer gran examen de montaña para los favoritos de la clasificación general.

El mítico ascenso al Blockhaus vuelve a aparecer como protagonista en la ronda italiana. Este histórico puerto de montaña fue estrenado en el Giro por Eddy Merckx en 1967, mientras que la última vez que el pelotón llegó allí el vencedor fue Jai Hindley en 2022, edición que posteriormente terminó conquistando.

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La jornada tendrá un extenso recorrido inicial por la costa del Bajo Lacio, atravesando localidades como Sperlonga y Gaeta, antes de regresar hacia Formia y dirigirse posteriormente al norte de Italia. Tras pasar por Venafro, el pelotón pondrá rumbo hacia Rionero Sannitico y Castel di Sangro.

El primer puerto puntuable llegará en Roccaraso, un ascenso de segunda categoría con 6,9 kilómetros al 6,5 % de pendiente media. Posteriormente, los corredores descenderán por el Passo di San Leonardo antes de afrontar la subida definitiva hacia Blockhaus, una exigente escalada final de 13 kilómetros que podría comenzar a marcar diferencias importantes entre los aspirantes al título.

Aunque los primeros 133 kilómetros presentan un perfil relativamente favorable, el desgaste acumulado y las largas subidas podrían romper rápidamente el grupo principal. Por ello, todo apunta a que los equipos de los favoritos buscarán controlar la carrera desde temprano para evitar sorpresas provenientes de una fuga.

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Uno de los nombres que más expectativa genera es el del danés Jonas Vingegaard, principal candidato al triunfo final y líder del Team Visma | Lease a Bike. El europeo aparece como el gran favorito para dar el primer golpe en la montaña y comenzar a marcar diferencias en la clasificación general.

La jornada también será clave para el colombiano Egan Bernal, quien afronta el Giro 2026 tras un largo proceso de recuperación y consolidación deportiva luego del grave accidente sufrido en 2022 durante un entrenamiento en territorio colombiano.

Bernal, campeón del Tour de France 2019 y del Giro de Italia 2021, buscará volver a ser protagonista en las grandes vueltas y medir sus condiciones frente a algunos de los mejores escaladores del mundo.

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Además de Vingegaard, el colombiano tendrá que enfrentarse a corredores como Giulio Pellizzari, Ben O’Connor y Thymen Arensman, sin descartar también una posible escapada protagonizada por Einer Rubio.

La etapa de este viernes podría empezar a definir cuáles corredores tienen verdaderas aspiraciones de pelear por el título en Roma. Mientras tanto, en Colombia la atención estará puesta especialmente sobre Egan Bernal y la respuesta que pueda ofrecer en su primer gran examen de alta montaña dentro del Giro de Italia 2026.