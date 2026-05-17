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17 may 2026 Actualizado 16:41

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Giro de Italia

Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 9: así quedaron los colombianos

Egan Bernal se mantiene fuera del top 10, mientras Einer Rubio fue el mejor colombiano en una jornada dominada por Jonas Vingegaard.

CORNO ALLE SCALE, ITALY - MAY 17: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team crosses the finish line during the 109th Giro d&#039;Italia 2026, Stage 9 a 184km stage from Cervia to Corno alle Scale 1469m / #UCIWT / on May 17, 2026 in Corno alle Scale, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

CORNO ALLE SCALE, ITALY - MAY 17: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team crosses the finish line during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 9 a 184km stage from Cervia to Corno alle Scale 1469m / #UCIWT / on May 17, 2026 in Corno alle Scale, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

CORNO ALLE SCALE, ITALY - MAY 17: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team crosses the finish line during the 109th Giro d&#039;Italia 2026, Stage 9 a 184km stage from Cervia to Corno alle Scale 1469m / #UCIWT / on May 17, 2026 in Corno alle Scale, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

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La clasificación general del Giro de Italia 2026 dejó movimientos importantes tras la novena etapa con final en Corno alle Scale, donde Jonas Vingegaard volvió a marcar diferencias en la montaña. El liderato sigue en manos de Afonso Eulálio, quien logró defender la maglia rosa en una jornada exigente antes del segundo día de descanso, aunque con el grupo de favoritos cada vez más cerca en tiempos.

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El mejor colombiano de la jornada en la general fue Egan Bernal, quien cruzó la meta con pérdidas importantes respecto al ganador del día y se mantiene ubicado en la casilla 15 de la clasificación, a más de seis minutos del líder. El corredor del INEOS sigue buscando regularidad en la alta montaña, aunque aún no logra acercarse a los puestos de privilegio en la general.

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Por su parte, Einer Rubio continúa siendo uno de los colombianos más sólidos en la carrera, manteniéndose como referencia nacional dentro del top de la clasificación. El resto de corredores cafeteros se mantiene en posiciones intermedias, intentando sobrevivir a una primera semana marcada por el desgaste y los finales en alto que ya han empezado a seleccionar la general.

Clasificación general:

CorredorEquipoTiempo
1Afonso EULÁLIO Bahrain - Victorious38:49:44
2Jonas VINGEGAARD Team Visma | Lease a Bike38:52:08
3Felix GALL Decathlon CMA CGM Team38:52:43
4Jai HINDLEY Red Bull - BORA - hansgrohe38:54:16
5Christian SCARONI XDS Astana Team38:54:27

Así van los Colombianos:

CorredorEquipoTiempo
15Egan BERNAL Netcompany INEOS38:56:33
36Einer RUBIO Movistar Team39:15:30


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