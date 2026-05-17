Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 9: así quedaron los colombianos

CORNO ALLE SCALE, ITALY - MAY 17: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team crosses the finish line during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 9 a 184km stage from Cervia to Corno alle Scale 1469m / #UCIWT / on May 17, 2026 in Corno alle Scale, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La clasificación general del Giro de Italia 2026 dejó movimientos importantes tras la novena etapa con final en Corno alle Scale, donde Jonas Vingegaard volvió a marcar diferencias en la montaña. El liderato sigue en manos de Afonso Eulálio , quien logró defender la maglia rosa en una jornada exigente antes del segundo día de descanso, aunque con el grupo de favoritos cada vez más cerca en tiempos.

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El mejor colombiano de la jornada en la general fue Egan Bernal, quien cruzó la meta con pérdidas importantes respecto al ganador del día y se mantiene ubicado en la casilla 15 de la clasificación , a más de seis minutos del líder. El corredor del INEOS sigue buscando regularidad en la alta montaña, aunque aún no logra acercarse a los puestos de privilegio en la general.

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Por su parte, Einer Rubio continúa siendo uno de los colombianos más sólidos en la carrera, manteniéndose como referencia nacional dentro del top de la clasificación. El resto de corredores cafeteros se mantiene en posiciones intermedias, intentando sobrevivir a una primera semana marcada por el desgaste y los finales en alto que ya han empezado a seleccionar la general.

Clasificación general:

Corredor Equipo Tiempo 1 Afonso EULÁLIO Bahrain - Victorious 38:49:44 2 Jonas VINGEGAARD Team Visma | Lease a Bike 38:52:08 3 Felix GALL Decathlon CMA CGM Team 38:52:43 4 Jai HINDLEY Red Bull - BORA - hansgrohe 38:54:16 5 Christian SCARONI XDS Astana Team 38:54:27

Así van los Colombianos:

Corredor Equipo Tiempo 15 Egan BERNAL Netcompany INEOS 38:56:33 36 Einer RUBIO Movistar Team 39:15:30



