Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 9: así quedaron los colombianos
Egan Bernal se mantiene fuera del top 10, mientras Einer Rubio fue el mejor colombiano en una jornada dominada por Jonas Vingegaard.
La clasificación general del Giro de Italia 2026 dejó movimientos importantes tras la novena etapa con final en Corno alle Scale, donde Jonas Vingegaard volvió a marcar diferencias en la montaña. El liderato sigue en manos de Afonso Eulálio, quien logró defender la maglia rosa en una jornada exigente antes del segundo día de descanso, aunque con el grupo de favoritos cada vez más cerca en tiempos.
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El mejor colombiano de la jornada en la general fue Egan Bernal, quien cruzó la meta con pérdidas importantes respecto al ganador del día y se mantiene ubicado en la casilla 15 de la clasificación, a más de seis minutos del líder. El corredor del INEOS sigue buscando regularidad en la alta montaña, aunque aún no logra acercarse a los puestos de privilegio en la general.
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Por su parte, Einer Rubio continúa siendo uno de los colombianos más sólidos en la carrera, manteniéndose como referencia nacional dentro del top de la clasificación. El resto de corredores cafeteros se mantiene en posiciones intermedias, intentando sobrevivir a una primera semana marcada por el desgaste y los finales en alto que ya han empezado a seleccionar la general.
Clasificación general:
|Corredor
|Equipo
|Tiempo
|1
|Afonso EULÁLIO
|Bahrain - Victorious
|38:49:44
|2
|Jonas VINGEGAARD
|Team Visma | Lease a Bike
|38:52:08
|3
|Felix GALL
|Decathlon CMA CGM Team
|38:52:43
|4
|Jai HINDLEY
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|38:54:16
|5
|Christian SCARONI
|XDS Astana Team
|38:54:27
Así van los Colombianos:
|Corredor
|Equipo
|Tiempo
|15
|Egan BERNAL
|Netcompany INEOS
|38:56:33
|36
|Einer RUBIO
|Movistar Team
|39:15:30