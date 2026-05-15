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15 may 2026 Actualizado 16:39

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Giro de Italia

Eulálio mantiene el liderato del Giro de Italia: Así quedó Egan Bernal en la clasificación general

El pedalista del Ineos perdió seis puestos en la clasificación, mientras que Einer Rubio ganó 9 lugares.

Afonso Eulalio / Getty Images

Afonso Eulalio / Getty Images / Dario Belingheri

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Se llevó a cabo la etapa 7 del Giro de Italia, la cual tuvo el primer final en alto, con un premio de primera categoría en Blockhaus que coronó el danés, Jonas Vingegaard. Este fue el primer triunfo del corredor del Team Visma en la Corsa Rosa, pero no le bastó para ponerse la maglia rosa.

Reviva acá la etapa 7 del Giro de Italia

La fracción tuvo una fuga en la que volvió a tener protagonismo el español Diego Sevilla, quien ha sido de los más combativos de la carrera. No obstante, la aventura del grupo de seis pedalistas, que llegó a ser superior a los cinco minutos, llegó a su fin en el ascenso al puerto en Blockhaus.

Se desintegró el grupo de escapados y Vingegaard, junto a Giulio Pelizzari, se marcharon buscando el triunfo. Pero fue el danés el que tuvo las piernas suficientes para aguantar la inclemencia de Blockhaus para luego cruzar en solitario la línea de meta y concretar su primer triunfo. En el segundo puesto llegó el alemán Felix Gall, a 13 segundos, mientras que Jai Hindley lo hizo en la tercera ubicación a 1 minuto y 2 segundos.

No obstante, a Vingegaard no le alcanzó para vestirse de rosado, pues el portugués Afonso Eulálio sigue líder con una diferencia de 3 minutos y 17 segundos, mientras que el austriáco Felix Gall está tercero a 3 minutos y 14 segundos.

¿Cómo le fue a los colombianos en la etapa 7 del Giro?

El mejor colombiano de la jornada fue Egan Bernal, que cruzó la meta en el puesto 21 con una diferencia de 2 minutos y 57 segundos. Por su parte, Einer Rubio, entró en la casilla 30 a 5 minutos y 47 segundos.

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardTeam Visma6:09:15
2.Felix GallDecathlon+13″
3.Jai HindleyRed Bull Bora+1′02″
21.Egan BernalIneos+2′57″
30.Einer RubioMovistar Team+5′47″

Así quedaron los colombianos en la general

Egan Bernal perdió apenas dos segundos respecto a la jornada del jueves, pero cayó seis puestos en la general debido a la mejora de otros pedalistas. Se ubica ahora en el puesto 15 a 6 minutos 18 segundos del portugués Eulálio, mientras que Einer Rubio mejoró 9 casillas en la general, quedando en el 38° a 19 minutos y 7 segundos.

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Afonso EulálioBahrain30:59:23
2.Jonas VingegaardTeam Visma+3′17″
3.Felix GallDecathlon+3′34″
15.Egan BernalIneos+6′18″
38.Einer RubioMovistar Team+19′07″


David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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