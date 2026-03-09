Así les fue a los colombianos en la primera etapa de la Tirreno Adriático

Se cumplió la primera jornada en la carrera de los mares. La Tirreno-Adriático comenzó en su versión número 61 con una contrarreloj individual de 11.5 kilómetros, apta para los especialistas.

La etapa se corrió en Lido di Camaiore y el gran ganador de la jornada fue el italiano Filippo Ganna, que terminó el recorrido con un tiempo de 12 minutos y 8 segundos con un promedio de velocidad de 56.8 kilómetros por hora.

En segundo lugar cruzó la meta el compañero del ganador en el Ineos Grenadiers, Thymen Arensman a 22 minutos de Ganna y en tercer lugar, Max Walscheid del Lidl Trek, a 26 segundos. El equipo británico no contento con hacer el 1-2, también hizo el 4 con Magnus Sheffield que también llegó a 26 del italiano.

¿Cómo le fue a los colombianos en la primera etapa de la Tirreno Adriático?

El mejor colombiano de la primera etapa fue Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious que llegó en el puesto 25 a 50 segundos del ganador. Por su parte, Brandon Rivera fue 28 a 54 segundos.

En el puesto 126, Nairo Quintana paró el reloj a 1 minuto y 40 segundos, el mismo tiempo de Fernando Gaviria que se ubicó en el puesto 127.

¿Cómo será la segunda etapa de la Tirreno Adriático?

La segunda etapa de la Tirreno Adriático comenzará en Camaiore y terminará en San Gimignano tras un recorrido de 206 kilómetros y podría ser la primera en la que se muestren los favoritos para la general.

Tiene cien kilómetros planos al empezar luego de que los ciclistas crucen Montemagno en el kilómetro cuatro. Después, comienza el ascenso y el terreno montañoso con Pomarance y tal vez el reto de la jornada en Castelnuovo val di Cecina.

Luego, unos kilómetros en descenso, para en el kilómetro 167 volver a tomar un terreno con varios repechos. Los últimos metros tendrán un tramo de sterrato y el recorrido termina en una rampa al 7.6 por ciento de inclinación.