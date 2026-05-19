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19 may 2026 Actualizado 12:23

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Giro de Italia

🔴 Giro de Italia en directo HOY: siga acá el minuto a minuto de la contrarreloj de la etapa 10

Día de la lucha contra el reloj, con 42 kilómetros de recorrido y buscando clarificar la general.

Pelotón del Giro de Italia / Getty Images

Pelotón del Giro de Italia / Getty Images / Dario Belingheri

Pelotón del Giro de Italia / Getty Images

David Sansaloni

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Tras el día de descanso, el Giro de Italia afronta su etapa de contrarreloj individual. Esta fracción abarca un recorrido de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa. La jornada busca establecer claridad con los aspirantes al título, y con un hombre como Filippo Ganna (Ineos) que se postula como el favorito a la victoria.

Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 9: así quedaron los colombianos

Einer Rubio saldrá a las 3:26 p.m. (8:26 a.m. hora de Colomnbia), mientras que Egan Bernal lo hará a las 3:49 p.m (8:49 a.m. hora de Colombia). El último en tomar partida será el portugués Afonso Eulálio, que lo hará sobre las 4:31 p.m. (9:31 a.m. hora de Colombia).

Siga acá en directo la etapa 10 del Giro de Italia

Hay nuevos mensajes

22 pedalistas en campo

Ya van 22 ciclistas disputando la fracción contrarreloj

El primero en tomar partida

El neerlandés Frank Van Den Broek (Team Picnic) fue el primero en salir

HOY ETAPA CONTRARRELOJ

42 kilómetros de fracción que podrían establecer claridad en la clasificación general

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 10 del Giro de Italia!

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