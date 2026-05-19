🔴 Giro de Italia en directo HOY: siga acá el minuto a minuto de la contrarreloj de la etapa 10

Pelotón del Giro de Italia / Getty Images / Dario Belingheri

Tras el día de descanso, el Giro de Italia afronta su etapa de contrarreloj individual. Esta fracción abarca un recorrido de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa. La jornada busca establecer claridad con los aspirantes al título, y con un hombre como Filippo Ganna (Ineos) que se postula como el favorito a la victoria.

Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 9: así quedaron los colombianos

Einer Rubio saldrá a las 3:26 p.m. (8:26 a.m. hora de Colomnbia), mientras que Egan Bernal lo hará a las 3:49 p.m (8:49 a.m. hora de Colombia). El último en tomar partida será el portugués Afonso Eulálio, que lo hará sobre las 4:31 p.m. (9:31 a.m. hora de Colombia).

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