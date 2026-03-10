Etapa 3 París-Niza: Daniel Felipe Martínez aprovecha la contrarreloj por equipos y entra al top-10. (Photo by Szymon Gruchalski/Getty Images) / Szymon Gruchalski

Daniel Felipe Martínez tuvo un impresionante ascenso en la clasifiación general de la París-Niza 2026, gracias a la destacada actuación de su equipo, el Red-Bull BORA, en la contrarreloj por equipos que se llevó a cabo este martes 10 de marzo.

Es preciso recordar que la tercera etapa del certamen francés constó de un recorrido de 23.5 kilómetros entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire.

Victoria para el Ineos en la contrarreloj

El equipo Ineos se impuso en la contrarreloj por equipos de la París-Niza, lo que permitió que el español Juan Ayuso, segundo con la formación Lidl-Trek, se pusiera como líder de la clasificación general.El equipo británico se impuso con 2 segundos de ventaja sobre Lidl-Trek y 11 segundos sobre el Decathlon. Asimismo, el equipo Visma de Jonas Vingegaard fue cuarto a 15 segundos.

La víspera de una primera llegada en alto, en Uchon, Juan Ayuso se viste de amarillo gracias a los cuatro segundos de bonificaciones arañados en el esprint intermedio de la víspera.

El español supera en dos segundos al francés del Ineos Kevin Vauquelin, que terminó mejor que su jefe de filas, el británico Oscar Onley, quien se dejó unos segundos en los metros finales.

Daniel Felipe Martínez, el mejor colombiano de la clasificación general

En cuanto a los colombianos, el Red-Bull BORA de Daniel Felipe Martínez arribó a meta en la quinta posición, a 20 segundos de lo marcado por el INEOS. Lo anterior le permitió escalar 38 posiciones en la clasificación general y ubicarse en la novena posición, a 22 segundos del líder Juan Ayuso.

Por otro lado, Harold Tejada (Astana) descendió en la tabla por cuenta del flojo rendimiento grupal y ahora se encuentra 42° a 1′17″ de la cima. Finalmente, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic) pasó a ser 107° a más de 5 minutos del liderato.