Así es ‘Peace Chocolate’, alternativa del Gobierno y de campesinos para sustituir cultivos ilícitos

Este lunes, 9 de marzo, desde la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena, Austria, el presidente Gustavo Petro y Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia, presentaron el programa de Sustitución de Cultivos de hoja de coca con ‘Peace Chocolate’, un producto del cacao proveniente de cultivos en Putumayo y Nariño.

En esa línea, la misma Miranda habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse al tema.

“Es un chocolate delicioso. Lo mejor de todo es lo que simboliza este producto, y es que es hecho por excocaleros de los territorios más olvidados de este país”, dijo Miranda en su primera intervención.

Y es que, precisamente, la idea de la iniciativa es introducir al campesinado este tipo de productos lícitos para sustituir las economías ilícitas en esas zonas de Colombia.

“Estamos en Viena por primera vez. La delegación de Colombia la integran personas que eran vistas como el problema, y hoy esas personas están en el corazón de las soluciones, hoy están en el escenario más importante a nivel mundial, justamente para discutir las reformas a las políticas de drogas, ellos son los que están atendiendo a las distintas personas de los países que se acercan con mucha curiosidad a preguntar qué son los ‘Peace Chocolates’”, narró Miranda.

Y agregó: “Creo que simbólicamente es algo muy importante, porque hoy Colombia está dando un mensaje distinto al mundo, es un mensaje de que la política de drogas tiene que poner en el centro a las personas y que los cultivos de uso ilícito no se solucionan con la fuerza militar, sino con política social”.

Así fue presentada la iniciativa en Austria:

Escuche la entrevista completa a continuación:

