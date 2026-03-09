Pero cuestiona a Estados Unidos por excluir a Colombia en lucha contra carteles del narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó este lunes en Viena, en la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, el principal órgano multilateral de decisión en materia de drogas.

Durante su intervención, volvió a rechazar la descertificación de Estados Unidos para Colombia en materia de lucha contra las drogas.

Destacó que durante su administración han incautado 3.300 toneladas de cocaína: “algo que nunca antes en la historia ningún país del mundo ha hecho“.

Por lo cual, también cuestionó que Estados Unidos excluye a Colombia del llamado “Escudo de las Américas”, que presentó en Miami para coordinar acciones y luchar contra los carteles del narcotráfico.

Dijo que: “Se hacen reuniones de alianzas excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia para erradicarla”.

¿Qué más dijo sobre el tema el presidente?

Durante su intervención, el mandatario señaló que no cree que con una coalición de 17 países pequeños, débiles y sin experiencia, se pueda formar un escucho al sur para luchar contra el narcotráfico: “lo van a agujear”.