Jhon Arias sobre hinchas de Fluminense: “Entiendo su rabia, siempre les tendré cariño y respeto”

Jhon Arias celebró su primer título con Palmeiras tras coronarse campeón del Campeonato Paulista. Su equipo venció 1-2 a Grêmio Novorizontino, resultado que dejó el marcador global 3-1 y aseguró el trofeo para el ‘Verdão’.

Arias fue protagonista en el compromiso. El colombiano disputó 78′ minutos y recibió una calificación de 7.1, destacándose con la asistencia en el segundo gol, anotado por Vitor Roque.

Además, registró un remate al arco, completó 17 de 21 pases (81%), acertó uno de 4 pases largos, cometió 6 faltas, ganó una posesión en el último tercio, perdió 11 balones y recuperó 14 posesiones durante el encuentro.

Tras el título, el colombiano expresó su alegría por conseguir su primer trofeo con el club brasileño. “Estoy feliz, es un sentimiento muy grande. Es mi primer título con Palmeiras en poco tiempo y es una sensación realmente gratificante. Cuando decidí venir sabía que llegaba a un equipo grande que siempre aspira a títulos y que está peleando campeonatos”.

El atacante también habló sobre su relación con el entrenador Abel Ferreira, destacando la confianza y la exigencia del técnico.

“Yo hablo abiertamente con él. Conversamos antes de que yo viniera y siempre ha sido muy abierto conmigo. Esto es un proceso que toma tiempo y hay que entender los momentos. Tiene muchas cualidades y para mí es muy importante tenerlo como técnico porque me exige y me ayuda a subir mi nivel”.

Arias también valoró lo especial que resulta conquistar un nuevo título en Brasil, ahora con una camiseta distinta a la que defendió durante años en Fluminense.

“Son sentimientos diferentes. Todos los títulos que he ganado han sido especiales y este también lo es porque es el primero con Palmeiras. Volví a Brasil con la ambición de ganar campeonatos y gracias a Dios hoy consigo el primero”.

Finalmente, el colombiano se refirió a las reacciones de algunos hinchas de Fluminense tras su llegada a Palmeiras.

“Estoy muy tranquilo. Entiendo la rabia y las cosas que pasan en el fútbol profesional. Al hincha de Fluminense siempre le tendré mucho respeto y cariño”.

Video Palmeiras Campeón