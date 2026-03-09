Video: Escandalosa pelea en el clásico Cruzeiro Vs. Mineiro: Un colombiano fue expulsado

Un vergonzoso hecho mancha el fútbol brasileño y le da la vuelta al mundo. La final del Mineirao, campeonato regional que contó con la definición del clásico Cruzeiro Vs. Atlético Mineiro, terminó en una batalla campal en el campo de juego entre futbolistas de ambos equipos, saldándose con la expulsión de 23 jugadores (cifra récord en Brasil).

A los 90+6 minutos, cuando ya estaba por concluir el encuentro y Cruzeiro ganaba 1-0, se presentó la acción que desató toda la violencia en el Estadio Mineirão.

El portero Everson, del Mineiro, controló un remate en dos tiempos, siendo impactado en el rebote por Christian, jugador del Cruzeiro. El guardameta, cuando ya se había sancionado la falta, reaccionó con toda su ira contra el rival, lazándolo al suelo y luego impactándolo con sus dos rodillas sobre el pecho.

La situación generó la reacción de todos los jugadores de Cruzeiro, ocasionándose un combate masivo en el terreno de juego y quedando registrado todo lo sucedido por las cámaras de televisión.

Un colombiano fue expulsado

Mateo Cassierra hizo parte de los 23 jugadores expulsados por la gresca, tras golpear por la espalda con una patada y un puño a un rival. El delantero de 28 años había ingresado al campo de juego en la etapa complementaria; entretanto, Luis Sinisterra y Néiser Villarreal, delanteros colombianos del Cruzeiro, no fueron ni siquiera convocados para el partido.

Al final, tras el solitario gol de Kaio Jorge, Cruzeiro se coronó campeón regional del Mineirao. Una vez controlada la situación, los jugadores azules celebraron su título y las provocaciones no faltaron recordando al Galo, su clásico rival.