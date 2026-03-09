Atalanta vs Bayern Múnich: ¿Cómo, Cuándo y dónde ver el juego de Luis Díaz en la Champions League?

Luis Díaz volverá a tener minutos con el Bayern Múnich en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, cuando el conjunto alemán visite a Atalanta esta semana.

El equipo italiano llega a esta serie con confianza, luego de protagonizar una remontada épica 4-3 frente al Borussia Dortmund, resultado que fortaleció el ánimo del plantel de cara a uno de los duelos más exigentes del torneo continental.

Atalanta afronta este nuevo reto ante un rival alemán con la sensación de que todo es posible. Aunque parte como uno de los equipos “tapados” de la eliminatoria, el conjunto italiano sabe que necesita un triunfo en casa si quiere mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Le puede interesar: Video: Escandalosa pelea en el clásico Cruzeiro Vs. Mineiro: Un colombiano fue expulsado

El rendimiento reciente como local respalda esa ilusión. El club suma cinco victorias en sus últimos seis partidos disputados en el New Balance Arena, con un empate como único resultado distinto en esa racha.

Sin embargo, hay un dato que genera preocupación en el entorno del equipo italiano: su desempeño reciente en eliminatorias de Champions. En esta instancia del torneo, Atalanta ha perdido seis de sus últimos siete partidos, una estadística que refleja las dificultades que ha tenido para avanzar en las fases decisivas del certamen.

Con la Bundesliga prácticamente en el bolsillo tras su reciente victoria por 4-1 ante el Borussia Mönchengladbach, Bayern Munich centra ahora su atención en la Champions donde busca conquistar el título desde la última vez en 2019.

Le puede interesar: Carrascal, Enamorado y Arias, campeones en Brasil

El club más ganador de Alemania viaja al sur con la intención de mejorar aún más su registro de siete victorias en ocho partidos de la fase de grupos de esta edición.

En ese contexto, el partido de ida se presenta como una prueba clave tanto para Atalanta como para el Bayern, que buscará imponer su jerarquía europea y dar el primer golpe en la serie con Luis Díaz como una de sus alternativas ofensivas.

¿Cómo ver el partido?

El partido de ida de los octavos de final de la Champions League se jugara el próximo martes 10 de marzo, a partir de las 3:00 p.m. (hora Colombia). Usted podrá seguir el minuto a minuto del partido a través de la señal de Caracol Radio.

Convocados del Bayern

Convocados del Atalanta