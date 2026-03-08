Millonarios vs. Cúcuta: ¿Cómo, Cuándo y dónde ver el juego de Liga Colombiana? / Composición Caracol Radio

Millonarios llega con aire en la camiseta tras una semana larga de trabajo y recuperación, luego de conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Atlético Nacional en Medellín.

Por su parte, Cúcuta Deportivo llega a este compromiso tras caer 3-2 frente a Deportivo Pasto en San Juan de Pasto, en la capital del departamento de Nariño.

Le puede interesar: “Fue un equipazo”: José Daniel Van Tuyne recuerda su paso por Millonarios

Historial reciente entre ambos equipos

En los últimos cinco enfrentamientos entre Cúcuta y Millonarios, el balance ha sido bastante parejo:

• 2 victorias para Millonarios

• 2 empates

• 1 victoria para Cúcuta Deportivo

Una racha histórica en El Campín

El último triunfo del conjunto ‘motilón’ en el Estadio El Campín se remonta al 17 de mayo de 1992, cuando Cúcuta Deportivo se impuso 3-2 sobre Millonarios.

En aquel encuentro, los goles del equipo capitalino fueron obra de Ricardo Pérez, mientras que para el Cúcuta marcaron Diomedes Mafla, Carlos Laje y Juan Carlos Díaz.

Le puede interesar: Alberto Gamero deja de ser el técnico del Deportivo Cali

Ahora, más de tres décadas después, el conjunto nortesantandereano buscará romper esa larga racha negativa en Bogotá frente Millonarios que llega motivado por su reciente clasificación internacional.

Esta es la delegación arbitral

El vallecaucano Luis Delgado será el árbitro de Millonarios vs Cúcuta. Para Millonarios, el del lunes será el décimo partido oficial con el arbitraje de Luis Delgado en la historia, el primero frente al Cúcuta y el séptimo en condición de local.

Central: Luis Delgado (Valle)

Asistente 1: Javier Patiño (Meta)

Asistente 2: Fabián Orozco (Arauca)

Emergente: Juan Holguín (Bogotá)

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar)

AVAR: Carlos Díaz (Casanare)

¿Cómo ver el partido?

Millonarios vs Cúcuta se jugara el próximo lunes 9 de marzo por la décima fecha del todos contra todos del Apertura 2026, el partido está programado para las 6:20 p.m. en el Estadio El Campín. Usted podr seguir la señal del partido atraves de la señal de Caracol Radio