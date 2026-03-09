VIDEO|Trabajador de conservación vial resulta herido por motociclista en Bogotá

Bogotá D.C

En redes sociales circula un video que generó polémica. En las imágenes se evidencia que un grupo de motociclistas avanza por la Avenida Circunvalar y de repente se encuentra con trabajadores que están haciendo labores de mantenimiento vial en el sector, y uno de estos resulta herido por un motociclista que al parecer no alcanza a frenar a tiempo.

La moto se va resbalando por la vía, sin el conductor, y alcanza al equipo de trabajadores del Distrito y arrasa a uno de estos.

El hecho ocurrió en horas de la noche de este lunes 2 de marzo, en el oriente de la ciudad, y aunque las luminarias del corredor estaban prendidas, no había señalización en los trabajos de mantenimiento vial que se estaban adelantando.

Desde el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmaron que el trabajador involucrado hace parte del equipo de Conservación Vial e indicaron que “tras ser atendido, se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta el mismo día”.

Además, desde la entidad aseguraron que se están adelantando las investigaciones para establecer si se cumplió con el Plan de Manejo de Tránsito para esclarecer lo ocurrido.