TransMiCable de Ciudad Bolívar retoma su operación tras más de 5 horas de cierre

Hacia las 8:30 la mañana de este domingo 8 de marzo, el TransMiCable de Ciudad Bolívar, ubicado en el sur de Bogotá, tuvo que suspender la operación debido a alertas de tormenta eléctrica en la zona.

“Por alerta de tormenta eléctrica, inicia evacuación del sistema TransMiCable, en Ciudad Bolívar. Reestableceremos la operación cuando las condiciones climáticas lo permitan”, informo Transmilenio a sus usuarios.

Además de la alerta por las condiciones climáticas, también se presentaron fallas técnicas en este medio de transportes.

Según indicaron desde La Rolita, concesionario encaramado de la operación,

“Se identificó un comportamiento anómalo en uno de los motores principales, como parte de los protocolos de seguridad del sistema, se decidió retirar este equipo de operación y realizar el cambio hacia el motor de respaldo”.

Debido al tiempo que se tomaron las labores técnicas para restablecer el servicio, se activó un plan operacional para reforzar las rutas alimentadoras y de TransmiZonal.

“Desde el inicio de la contingencia, TransMilenio activó el plan de atención operacional reforzando la oferta de rutas alimentadoras y de TransMiZonal en el sector, y aumentando la flota disponible de 11 a 18 buses para facilitar la movilidad de los usuarios”.

Hacia las 2 de la tarde, se retomó el servicio del Transmicable pero continuaron con el refuerzo de las rutas de alimentación y TransMiZonal.

Como medida para facilitar la movilidad de las personas, La Rolita indicó que el TransMiCable operará a “máxima velocidad” hasta las 5:00 de la tarde.