Cierre de una calzada en el Túnel Sumapaz por la modernización de las luminarias del paso

Bogotá D. C.

La Concesión Vía Sumapaz, a cargo de la vía Bogotá - Girardot, anunció el inicio de la modernización del sistema de iluminación del Túnel Sumapaz.

Este se trata de uno de los túneles más largos de Colombia, con más de cuatro kilómetros de longitud, en donde se desarrollarán estas labores antes del fin del año.

Así lo confirmó a Caracol Radio el director de Sistemas Inteligentes de Transporte de la concesión, David Agudelo: “Vamos a hacer todo el cambio de la iluminación, buscando mayor seguridad para nuestros usuarios que transitan por el corredor vial y buscando una reducción en la huella de carbono y, con ello, más sostenibilidad”.

Con este proyecto, la actual mezcla de luminarias de sodio y fluorescentes será reemplazada por un sistema de iluminación LED de última generación, según informó Vía Sumapaz.

“El túnel va a contar con estándares internacionales y ello nos permite conseguir una reducción en el consumo entre un 60 % y un 80 % del consumo actual”, destacó Agudelo.

Así, se disminuirán las emisiones de carbono gracias al menor uso energético y a la eliminación de lámparas con mercurio, tal como busca la concesión.

Este proyecto también le apunta a:

Aumentar la seguridad vial mediante una visibilidad más nítida y eliminación de parpadeos .

. Mejorar la experiencia del conductor con iluminación uniforme que reduce la fatiga visual .

. Permitir mayor confiabilidad operativa, al contar con luminarias de vida útil prolongada que requieren menos mantenimiento.

Según Vía Sumapaz, por este túnel transitan a diario unos 30 mil vehículos. Con la modernización de las luminarias, se beneficiarán 16 millones de usuarios al año.

Cierre de una calzada en el Túnel Sumapaz

A causa de estas labores, que iniciarán esta semana del 21 de octubre y se extenderán hasta la primera semana de diciembre, habrá restricción de un carril en el corredor.

No obstante, en los planes Retorno de los festivos de noviembre, el túnel operará de forma habitual con los dos carriles habilitados para el tránsito vehicular. Esto, “con el fin de no afectar el regreso de nuestros usuarios en esos puentes festivos”, tal como asegura Agudelo.

El director de Sistemas Inteligentes de Transporte señala que la concesión “busca no afectar las vacaciones de nuestros usuarios” y detalla que “vamos a estar cambiando el cierre entre ambas calzadas del túnel, lo que quiere decir que vamos a tener movilidad garantizada”.

El proyecto hace parte de un plan integral de modernización tecnológica, con el que se implementarán progresivamente Sistemas Inteligentes de Transporte a lo largo del corredor durante este y el otro año, de acuerdo con Vía Sumapaz.

“Vamos a tener personal trabajando los siete días de la semana, las 24 horas del día, a excepción de los puentes festivos de noviembre. Vamos a tener cerca de 40 personas trabajando día y noche con el fin de brindar una seguridad y transitabilidad para los usuarios”.

Agudelo concluye que “este túnel es una de las 10 infraestructuras más grandes de Latinoamérica, por tanto es supremamente importante y Vía Sumapaz está comprometido con garantizar la seguridad de los usuarios”.