Plan de Manejo de Tránsito del Desfile “Candela Viva” y el Fandango de la Popa

La ciudad se prepara para vivir una jornada llena de música, tradición y alegría en el marco de las Fiestas de la Candelaria con los desfiles “Candela Viva” y Fandango de la Popa que se realizarán este 30 y 31 de enero respectivamente.

El desfile de “Candela Viva” iniciará su recorrido este viernes, a partir de las 5:00 p. m. en Caribe Plaza, avanzando por la Calle 29D, continuará por la Calle 30 (Pie de la Popa) y culminará en el tradicional Festival del Frito, convirtiendo las calles en un escenario vibrante de expresión cultural.

Mientras que, para el Fandango de la Popa, que tendrá lugar el próximo 31 de enero de 2026, se prevé el cierre vial de la Avenida del Lago, en el tramo comprendido entre la Carrera 19 y la Carrera 18A, a partir de a las 2:00 p.m.

Durante el cierre, se habilitarán rutas alternas por vías aledañas, especialmente a través de la Carrera 18A y otras arterias cercanas, las cuales estarán debidamente señalizadas y contarán con el acompañamiento del personal de tránsito.

Con motivo de estos desfiles, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte- DATT emite las siguientes recomendaciones para garantizar la movilidad y seguridad vial:

1. Planifique sus desplazamientos con anticipación y utilice rutas alternas al recorrido del desfile.

2. Respete las señales de tránsito y las indicaciones del personal de movilidad y autoridades presentes en la zona.

3. Evite estacionar vehículos en las vías que hacen parte del recorrido del desfile.

4. Reduzca la velocidad al transitar por sectores cercanos al evento y esté atento a peatones y participantes.

5. Utilice el transporte público siempre que sea posible para facilitar la movilidad.

6. Siga las instrucciones de desvíos y cierres viales temporales que se implementarán durante el evento.