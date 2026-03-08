Cambio de sitio de escrutinio en un municipio del Quindío por fuertes lluvias

Armenia

Las fuertes lluvias ya generan estragos en el marco de la jornada electoral en el departamento, es el caso del municipio de La Tebaida donde debido al vendaval hubo cambio del sitio de escrutinio.

Al respecto el delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento, Ángel Eduardo Triana dio a conocer que se emitió todo lo correspondiente a la resolución de cambio de sitio al museo de la quindianidad y que informaron a todos los partidos políticos.

“Se afectó un poco más con el invierno. El sitio que teníamos previsto para los escrutinios nos tocó cambiarlo para el museo la Quindinidad. Lo cambiamos para este lugar, se socializó en el comité, se autorizó en el comité de seguimiento electoral, se emitió por parte del señor registrador todo lo correspondiente a la resolución de cambio de sitio de escrutinio, se informó a los partidos políticos y la idea es actuar de forma muy positiva y en esto agradecemos a todas las autoridades que hicieron presencia y que contribuyeron a que esto se solucionara de forma muy ágil”, manifestó.

Añadió: “Llovió muy duro en La Tebaida y se inundó el lugar de escrutinio y se afectó un tejado. Uno pudiera decir, hasta podemos quizás adoptar unos correctivos, pero la idea es no correr riesgo y en este museo que nos facilitó la administración municipal y que se concertó con ellos, con la personería y demás, tuvimos un mejor sitio de escrutinio, es un sitio que al menos nos ilusiona en que podamos tener unas condiciones mejores y no expuestas en estas en este recrudecimiento del invierno que no es un secreto para nadie que estamos viviendo en el país y que pues el departamento del Quindío no escapa a esta situación".

Recordó que el otro cambio se llevó a cabo en Armenia puesto que el coliseo de Gimnasia cuenta con mayores garantías en medio de las lluvias para realizar los 21 escrutinios en la ciudad.

“Nosotros tenemos dos situaciones de escrutinio que fue el de Armenia también, el lugar de escrutinio que quedaba en el Coliseo del Sur y lo pasamos al Coliseo de Gimnasio, esto también por el recrudecimiento del invierno y unas obras aledañas al lugar que estábamos teniendo y que tomamos una decisión también en asocio con las del comité de seguimiento electoral y la administración municipal que se sumó a un lugar", mencionó.

“Hay que decirlo que unas condiciones más favorables para las realizar los 21 escrutinios que tenemos en la ciudad de Armenia con la comisión municipal y pues que tenemos también para los testigos electorales porque ellos son importantes que puedan acudir en esta instancia a presentar las reclamaciones que habían tenido", puntualizó.

Es de anotar que en el departamento son 129 puestos de votación, 1.535 mesas, 10.852 jurados y un censo electoral de 504.543 ciudadanos habilitados para votar.