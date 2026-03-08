14 Comparendos en el Quindío por publicidad política electoral en los puntos de votación: Policía

Armenia

En Reto Elecciones 2026 de Prisa Media de Caracol Radio Armenia hablamos con el comandante de la Policía, Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante y el balance preliminar de la jornada electoral en los 12 municipios del Quindío.

Entre los 120 puestos de votación establecidos para el departamento, podemos dar un voto de tranquilidad. Hasta el momento todo se ha venido desarrollando sin ningún inconveniente. Y el llamado para los ciudadanos que no permitan o no dejen hasta última hora para que ejerzan su derecho a votar y se lleve todo con la mayor tranquilidad.

Comparendos

Coronel: Sabíamos desde la semana anterior de que obviamente una semana previa a los comicios, no se debía generar ningún tipo de publicidad ni. reuniones estas a fines a los comicios.

Ya tenemos en el en el departamento 14 medidas correctivas por el artículo 35 que se han venido dando hasta el momento como consecuencia pues de acciones de indisciplina o de irresponsabilidad de las personas, especialmente con temas de afiches, temas publicitarios que son los que estamos evidenciando con estas medidas.

Sin hechos de violencia ni alteración del orden público

Coronel; efectivamente pensamos que el departamento, no, reafirmamos que el departamento del Quindío en ese sentido tiene mucha cultura en el tema electoral. Las personas son muy responsables, las personas son educadas y obviamente asumen este reto de ejercer su derecho al voto con total responsabilidad.

No tenemos reportes de denuncias por compra de votos en el Quindío

Coronel: Efectivamente no se ha tenido información clara, se han hecho las diferentes actividades, es más, a raíz de esas actividades que hemos desarrollado, hemos logrado lograr incautación significativa, pero de estupefacientes, pero realmente todos estamos es alineados a evitar que se cometan o que se paguen las personas o que las personas se permitan o que el delito de compra voto se genere en el departamento y estamos constantemente haciendo todas las actividades a través de policía judicial, a través de inteligencia, obviamente a través de la policía que está recorriendo todos los lugares.

La importancia de denunciar

Siempre hemos evidenciado y se ha manifestado la línea 157, que la línea anticorrupción para que a través de esta línea las personas interpongan las denuncias debidas, claras en nuestros equipos de policía judicial, tanto el CTI de la fiscalía como de policía nacional, están prestos y atentos a atender esos requerimientos y obviamente lograr la judicialización de los responsables.

Recompensa

Igualmente es por otra parte reiterar de la recompensa que se ha dado del Gobierno Nacional atrás del Ministerio de Defensa de 50 millones de pesos para quien dé información de los responsables de compra de votos, así mismo la alcaldía y la gobernación del Quindío han establecido también un monto de hasta 20 millones de pesos para quien colabore dando información.