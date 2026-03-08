Las lluvias marcan la jornada electoral en Armenia y el Quindío, en el CAM instalaron votaciones

Armenia

Un total de 504.543 ciudadanos están habilitados en el departamento de Quindío para ejercer su derecho al voto durante las elecciones de Congreso de la República, que se realizarán el próximo 8 de marzo.

De los ciudadanos aptos para sufragar, 261.138 son mujeres y 243.405 son hombres, quienes podrán votar en 1.535 mesas, distribuidas en 129 puestos de votación: 93 en el área urbana y 36 en el área rural.

En el auditorio Ancizar López del CAM, Centro Administrativo Municipal, la gobernación del Quindío, la alcaldía de Armenia, La Registraduría y demás autoridades iniciaron la jornada electoral en los 12 municipios del Quindío.

James Benitez, delegado del presidente

La idea es que a partir del decreto 0203 del del 4 de marzo del 2026, el Gobierno Nacional nos delegó como de representantes del presidente acá en el departamento. Vinimos con dos delegados del Ministerio del Interior también, queremos estar en los territorios.

Más información Cambio de sitio de escrutinio en un municipio del Quindío por fuertes lluvias

La orden presidencial es estamos en los territorios, acompañamos el proceso electoral, verificamos que se haga con transparencia, conocemos las líneas anticorrupción, hacemos las denuncias que se deben hacer, pero sobre todo que sea una jornada en paz y desde todo un proceso democrático que se quiere hacer con el Gobierno Nacional.

Además, que bueno, la presencia también desde el Gobierno central aquí en el departamento del Quindío. Fue una de las órdenes primordiales del Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro. Necesitamos que todos los territorios estén cubiertos.

Alcalde de Armenia, James Padilla

Con una ilusión muy grande de que todo este proceso electoral en nuestro departamento y en nuestra ciudad de Armenia vaya acorde a lo estipulado y a lo planeado durante los últimos días con todas las autoridades, los organismos de control, las autoridades electorales como procuraduría, registraduría, fiscalía.

Vanessa Porras

Hemos trabajado muy duro en la organización de este proceso hoy Día de la Mujer y esperamos pues no tener ninguna novedad, ninguna dificultad y que todo este proceso electoral salga en marcha.

Denunciar

Cualquier situación anómala que esté ocurriendo, por favor, solicitamos que la denuncien inmediatamente a la autoridad más cercana. En cada puesto de votación va a haber una autoridad responsable, estamos luchando por un sufragio en paz, sin constreñimientos, con toda la libertad que podamos ejercer este derecho libremente. Es así lo queremos de la desde la administración y por supuesto las demás autoridades.

Amanda Tangarife, gobernadora encargada del Quindío

Gracias por esa felicitación y extenderla a todas las mujeres quindianas, a todas esas mujeres guerreras y valientes que hoy le invitamos a ellas y a todos los hombres también a participar en esta jornada electoral, ejercer su derecho ciudadano al voto sin ninguna presión, a saber que estamos acompañados de todas las autoridades civiles, los órganos de control, las gobernaciones, todas las alcaldías del departamento del Quindío, todos dispuestos para atender esta jornada electoral y estar atentos a cualquier situación.

Recordemos que es un deber de todos salir a votar y tomar decisiones frente al Congreso de la República y a las consultas que se presentan el día de hoy.

Y además es decirle a la gente que lo haga temprano porque a pesar de que ya nos escampó un poquito, hay pronóstico del IDEAM de lluvias durante el día.

Casi siempre este es uno de los temas que tenemos que lidiar en elecciones, invitar a los ciudadanos, como tú bien lo dices, a levantarnos hoy tempranito e irnos como está sonando en este momento la sirena, todos a los puestos de votación. Gracias a los medios que de verdad son un factor muy importante para que todo esto se desarrolle en paz.