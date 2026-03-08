En normalidad trascurrió la jornada electoral en Cali y Valle del Cauca

Sin mayores contratiempos finalizó la jornada electoral del 8 de marzo para la elección del Congreso y las consultas interpartidistas en el Valle del Cauca.

Desde la apertura hasta el cierre de las urnas se destacó una amplia participación ciudadana, mientras que las autoridades mantuvieron vigilancia permanente a través de dos Puestos de Mando Unificado: uno ubicado en el municipio de Buga y otro en Cali.

Para el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, la jornada transcurrió sin mayores alteraciones. No obstante, se reportaron algunas situaciones.

“En Restrepo, una persona fue capturada por alterar el orden público en un puesto de votación y fue trasladada hasta una unidad policial; en Cartago se verificó un caso de constreñimiento al sufragante e inmediatamente nuestras unidades policiales reaccionaron; en el corregimiento de Tenerife, en El Cerrito, unidades de nuestro ejército fueron atacadas por la estructura ‘Adán Izquierdo’ e inmediatamente las unidades respondieron, pero en general la jornada ha sido muy tranquila y en paz”, describió Londoño.

Desde Cali, las autoridades también adelantaron la verificación de un supuesto caso de compra de votos en una vivienda del barrio Marroquín, en el oriente de la ciudad. La situación había sido denunciada a través de redes sociales por el presidente de la República, Gustavo Petro.

Sin embargo, tras la inspección realizada por las autoridades, se estableció que no existió ninguna irregularidad.

El secretario de seguridad de Cali Javier Garcés dijo que la policía se acercó hasta el lugar y el propietario del establecimiento permitió el ingreso a los uniformados, quienes no encontraron ninguna anomalía.

Durante la jornada, las autoridades impusieron 32 comparendos por actividades propagandísticas en inmediaciones de los centros de votación en diferentes municipios del departamento.

La general Sandra Rodríguez comandante de la Policía en el Valle del Cauca aclaró que 17 de los comparendos fueron impuestos en el área Metropolitana de Cali y 15 en el resto del departamento, además informó que la persona capturada en Restrepo se trató de una testigo electoral.