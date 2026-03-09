Doble crimen en Cartago, Valle: asesinan a funcionaria del Concejo Municipal

Un ataque armado registrado en Cartago, norte del Valle del Cauca, dejó como saldo dos personas asesinadas y dos más heridas en medio de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Entre las víctimas mortales se encuentra Yésica Palacios, secretaria de actas del Concejo Municipal de Cartago, quien fue atacada a disparos cuando se encontraba en un establecimiento comercial ubicado en la avenida del Río del barrio El Prado.

En los mismos hechos también fue asesinado Diego Mauricio Marlés, quien habría sido exfuncionario de la Subsecretaría de Deportes del municipio.

Tras conocerse el crimen, el Concejo Municipal de Cartago lamentó la muerte de la funcionaria y destacó su trayectoria en el servicio público.

“Yésica fue mucho más que una funcionaria ejemplar; fue una mujer trabajadora, inteligente, centrada, amorosa y siempre alegre, cuya dedicación y compromiso con el servicio público dejaron una huella imborrable en cada sesión, en cada tarea y en cada persona que tuvo la fortuna de conocerla”, señaló la corporación en un comunicado.

En el ataque armado también dos personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras que las autoridades iniciaron operativos y labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este doble homicidio en Cartago.