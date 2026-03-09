El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No hay duda de que somos la democracia más fuerte de América Latina”: Presidente CNE

Más allá de los resultados puntuales de las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo, las autoridades han destacado de forma unánime la tranquilidad que se presentó durante la jornada en la mayor parte del país.

Al respecto habló Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio.

“Tuvimos 10.007 auditores de sistemas, hace cuatro años tuvimos 168. Hace cuatro años tuvimos 260.000 testigos, y esta jornada cerró con 1.077.000 testigos electorales sin ningún incidente mayor”, relató.

También dijo que está muy contento por los resultados de las elecciones y de la fortaleza de las instituciones.

“Creo que lo hicimos muy bien, yo me siento muy tranquilo y gracias a todos los colombianos por salir a votar“, señaló.

Igualmente, destacó que hubo más de 8.800 observadores internacionales que se mostraron satisfechos con los resultados.

“Lo hicimos con transparencia, con altura, y consolidando una sola cosa: somos la democracia más fuerte en América Latina, no cabe la menor duda de eso”, destacó.

¿Cuánto durará el escrutinio?

En cuanto al escrutinio de los votos de las elecciones, Quiroz respondió que espera tenerlo lo más rápido posible.

“Ya estamos en ese proceso, estamos esperando que lleguen las actas, vamos a trabajar sin parar. El primer día de escrutinio fue ayer, de 4:00 p.m. a 12 de la noche, no tuvimos actas, esperamos que hoy empiecen a llegar las de la curul internacional, esperamos que sea lo más rápido posible, no te puedo dar una fecha exacta”, señaló.









