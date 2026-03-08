Con su voto y su voz fortalecemos la democracia en Colombia: Cónsul General en Madrid, España

Una de las ciudades fuera de Colombia que es importante en su número de votantes es Madrid, en España, para esta jornada han habilitado 139 mesas de votación y de esta manera los colombianos residentes en Madrid pueden ejercer su derecho al voto.

Lea también: EN VIVO🔴 Elecciones Colombia 8 de marzo 2026: Votación Registraduría y ÚLTIMAS noticias HOY

Desde Caracol Radio el Cónsul General Javier Higuera habló a tan solo cuatro horas de cerrar las urnas para que los colombianos residentes en Madrid puedan votar.

¿Cuál es el mensaje que le dan a los votantes colombianos?

“Que vengan a hacerse presente porque su voto significa que su voz sea escuchada en Colombia y con su voto y su voz fortalecemos la democracia en Colombia. Quedan esas cuatro horas y hay un equipo consular y un equipo de jurados de votación y de testigos que están permitiendo que usted pueda hacer uso de ese ejercicio, de su voto”, dijo el cónsul.

Le puede interesar: “Demando al Congreso un código electoral moderno y del Estado”: Petro en apertura de elecciones

Hasta el momento se puede dar un parte de tranquilidad porque las elecciones se han desarrollado con normalidad, con la garantía del pleno proceso electoral, con la participación masiva de votantes, de jurados de votación y de testigos electorales que han hecho posible que este ejercicio democrático hasta el día de hoy se realice con todas las garantías.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: