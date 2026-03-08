Denuncian presunta irregularidad en puesto de votación de Tunja durante jornada electoral

Durante la jornada electoral de este 8 de marzo en Tunja, la Personería municipal confirmó la recepción de denuncias ciudadanas relacionadas con posibles irregularidades en algunos puestos de votación. Según informó el personero, «...hemos tenido un par de denuncias, una especialmente en el puesto del INEM, en donde una persona al parecer depositó varios votos en las urnas...», situación que ya está siendo revisada por las autoridades electorales.

El funcionario explicó que estos reportes se están canalizando a través de las mesas de justicia instaladas en los puestos de votación, donde participan entidades como la Procuraduría y otras autoridades. «...Estamos haciendo parte de las mesas de justicia, recibiendo inquietudes y denuncias de los ciudadanos...», señaló el personero, quien indicó que los casos se trasladan de inmediato a las entidades competentes para su verificación.

Además de esta denuncia, algunos ciudadanos también han reportado dificultades para votar debido a fallas en los sistemas biométricos de identificación. «...Tenemos algunas situaciones con fallas en el biométrico que no han permitido que pocas personas puedan votar...», explicó el funcionario, quien agregó que estos inconvenientes están siendo revisados con la Registraduría para garantizar el normal desarrollo del proceso.

Ante estas situaciones, la Personería invitó a la ciudadanía a ejercer control social durante la jornada electoral. «...Tenemos habilitadas nuestras líneas de comunicación y la página web donde las personas pueden denunciar incluso de manera anónima...», indicó el personero. Asimismo, recordó que a partir de las 4 de la tarde los formularios E-14 serán públicos, lo que permitirá a ciudadanos y testigos electorales verificar los resultados de cada mesa y contribuir a la transparencia del proceso.