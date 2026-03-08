“No necesitamos un software, tenemos a los testigos electorales”: presidente del CNE

En diálogo con Caracol Radio, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, emitió un mensaje de tranquilidad a los colombianos en relación con el desarrollo de la jornada electoral. Enfatizó la solidez de las instituciones colombianas y la garantía de un proceso transparente y pacífico.

En cuanto al software electoral, Quiroz explicó que la Registraduría Nacional entregó el software de escrutinio al CNE hace dos semanas. Aclaró que el CNE contrató el hardware necesario y que cuentan con la auditoría y control sobre todos los procesos, tanto en la Registraduría como el CNE. Subrayó que, más allá de la necesidad de un software, la presencia de más de 1.300.000 testigos electorales en las urnas es una garantía fundamental para la transparencia de los votos.

Respecto a la auditoría del código fuente, Quiroz reconoció que cualquier auditoría requiere tiempo para ser efectiva y transparente. Aunque se dieron tres días para la auditoría a más de 2.000 personas de diferentes partidos, los técnicos sugieren que se necesitan más días, incluso semanas, para una auditoría completa. Sin embargo, aseguró que el CNE realiza auditorías a todos los procesos de la Registraduría, a los softwares y a todo lo que ocurre en el proceso electoral, trabajando de la mano con otras instituciones para garantizar claridad, transparencia y eficiencia.

Testigos electorales y formularios E-14

Quiroz también destacó la cifra récord de inscripción de testigos electorales, mencionando que el Pacto Histórico fue la colectividad que más testigos inscribió, seguido por el Centro Democrático. Resaltó que el CNE implementó una plataforma propia, con capacidad para 6 millones de testigos, para facilitar el proceso. La importancia de estos testigos radica en su vigilancia desde la apertura de las mesas hasta el cierre de la jornada, asegurando que los votos serán cuidados.

Sobre la polémica de los formularios E-14 y los espacios en blanco, Quiroz reiteró que la presencia de testigos vigilantes en el momento del cierre de las votaciones elimina la necesidad de llenar o no llenar los espacios, ya que la supervisión constante garantiza la ausencia de dudas.

Finalmente, Quiroz informó que el registrador ha indicado que el preconteo comenzará con las consultas, por ser el proceso más sencillo. Hizo un llamado a los colombianos a salir a votar en paz, con la tranquilidad y confianza en las instituciones.

