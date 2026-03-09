Millonarios recibe al Cúcuta en duelo clave por Liga: ¿Por qué no fue convocado Falcao?

Millonarios recibe esta tarde al Cúcuta Deportivo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 6:20PM, en juego por la décima fecha del fútbol colombiano. Los dirigidos por Fabián Bustos quieren revalidar lo hecho en Medellín el pasado miércoles, donde sellaron la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La principal novedad en la nómina de convocados del equipo bogotano es la ausencia del goleador histórico de la Selección Colombia, Falcao García. El Tigre estuvo en el grupo de viajeros que estuvo en el duelo ante Nacional el pasado miércoles; no obstante, no sumó minutos.

¿Por qué no fue convocado Falcao?

Según pudo conocer Caracol Radio, la ausencia de Falcao en la nómina de convocados se debe a un tema de “precaución”, una decisión del técnico Fabián Bustos para esperar que el Tigre se siga poniendo a tono 100%. De igual manera se dejó en claro que El Tigre ya dejó atrás su lesión muscular en los isquiotibiales.

Por ahora el samario se ha pedido los juegos ante Internacional de Bogotá, Deportivo Pereira, Atlético Nacional y el duelo de este lunes frente al Cúcuta Deportivo. Se espera que el próximo sábado, ante el Chicó, o a más tardar, el martes 17 de marzo, ya esté disponible para volver a sumar minutos.