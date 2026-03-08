Posible debut del Tomás Ángel con el América de Cali en la jornada 10 de la Liga Colombiana

Posible debut del Tomás Ángel con el América de Cali / Foto: Redes sociales del equipo

Tomás Ángel comienza a tomar ritmo con América de Cali luego de firmar contrato por dos años con el conjunto escarlata. El atacante ya suma varios entrenamientos con el plantel profesional, en los que ha trabajado para adaptarse a la idea de juego del entrenador David González.

El futbolista, que cuenta con doble nacionalidad (colombiana e inglesa), busca ganarse un lugar dentro del equipo y podría tener sus primeros minutos oficiales en la Liga Colombiana. Su posible debut con la camiseta del América se daría en la jornada 10 del campeonato, cuando el conjunto vallecaucano visite a Deportivo Pasto el próximo lunes 9 de marzo a las 8:30 p.m. en el Estadio La Libertad.

Desde su llegada al club, Tomás Ángel ha trabajado intensamente en los entrenamientos para ponerse a punto físicamente y entrar en sintonía con el resto del plantel. La intención del cuerpo técnico es que el delantero pueda aportar movilidad, presión en campo rival y capacidad goleadora, características que han marcado su trayectoria en el fútbol profesional.

En el balance general de su carrera, el atacante acumula 104 partidos disputados como profesional. Durante ese recorrido ha registrado 20 goles y 4 asistencias, cifras que reflejan su aporte ofensivo en los equipos donde ha jugado.

En el apartado disciplinario, Tomás Ángel también suma 12 tarjetas amarillas y una expulsión, estadísticas que completan su historial desde su debut en el fútbol colombiano hasta sus experiencias en el balompié internacional.

Con este panorama, el delantero colombiano se perfila como una de las nuevas alternativas ofensivas del América para lo que resta de la temporada, en la que el club busca consolidarse en la liga y competir en los diferentes objetivos deportivos del año.

Tomás Ángel viajando a Pasto