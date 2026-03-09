La Policía capturó en Bogotá a una pareja que transportaba un arma de fuego

La Policía Nacional sigue trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la capital del país. En ese sentido, durante una labor de patrullaje que adelantaban los uniformados se capturó, en la localidad de Antonio Nariño, a dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Los hechos se presentaron en el barrio Ciudad Berna, luego de que los policías observaran una motocicleta con dos personas en actitud sospechosa. Al detenerlos y efectuarles el respectivo registro a personas, se halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y munición.

Asimismo, durante el procedimiento se pudo establecer que uno de estos capturados contaba con antecedentes y había cumplido una condena de 60 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, es decir, por un hecho similar al registrado en las últimas horas.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen. Un Juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a estas dos personas.

En lo que va corrido del año 2026, la Policía ha logrado la captura de 115 personas por diferentes delitos e incautar 4 armas de fuego. “La Policía Nacional seguirá adelantando acciones que contribuyan al mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana”, dice la institución.