Delincuentes trataron de engañar a las autoridades con cédulas falsas y 30 kilos de marihuana

Bogotá D.C

En las últimas horas, los uniformados del CAI Lucero en la localidad de Ciudad Bolívar capturaron a dos hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante labores de control a vehículos y solicitud de antecedentes en el barrio Meissen, los policías detuvieron un vehículo en el que se movilizaban dos personas. Al realizar el registro del vehículo, hallaron seis paquetes rectangulares que contenían 61 bolsas herméticas de marihuana, con un peso aproximado de 30 kilogramos.

“Por estos hechos estas personas son capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía. Cabe anotar que durante el procedimiento, se logra evidenciar que uno de estos tiene orden de captura vigente por tráfico de estupefacientes”, señaló el Teniente Coronel Luis Carlos Torres, Comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar.

Uno de los detenidos se identificó con una cédula falsa y tras la verificación mediante un dispositivo biométrico, se logró establecer su verdadera identidad y se confirmó que tenía una orden de captura vigente por el delito de tráfico de estupefacientes.

Los capturados, los estupefacientes y el vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de la autoridad competente.