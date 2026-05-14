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14 may 2026 Actualizado 12:45

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La policía incautó 28 patinetas eléctricas robadas en el centro de Bogotá

El operativo tuvo lugar en el sector de Los Mártires gracias a la denuncia de la ciudadanía.

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En un operativo de la Policía Nacional contra el hurto de patinetas eléctricas en Bogotá fueron recuperadas dos patinetas e incautadas 28 más que se encontraban desmontadas y solo con sus chasis, y 21 motores que no tenían soporte de propiedad o facturas de compra.

El resultado se dio tras dos intervenciones realizadas por la Seccional de Investigación Criminal en el barrio La Pepita y Voto Nacional de la localidad de Los Mártires a dos establecimientos dedicados a la compra de estos elementos.

Los elementos incautados y recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para entrega a sus propietarios.

De acuerdo con las autoridades, este año han sido recuperadas cerca de 80 patinetas eléctricas en estos operativos, gracias a las denuncias de la ciudadanía.

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