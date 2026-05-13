Nicky Jam se subió a TransMilenio: así fue el inesperado momento que vivieron los bogotanos

Una gran sorpresa se llevaron cientos de pasajeros en TransMilenio debido a que Nicky Jam, el reconocido cantante de reguetón, se subió a uno de los articulados como cualquier otro pasajero. El artista pasó por Portal Eldorado y llegó hasta Campín- UAN subido en uno de los buses.

Durante el trayecto, el cantante cantó algunas canciones e interactuó con los usuarios de TransMilenio, quienes, por supuesto, aprovecharon el momento para grabar videos, pedir fotografías y cantar junto al artista, a quien se le vio muy emocionado por subirse al servicio de transporte público de Bogotá.

El reconocido artista se subió al bus mostrando su rostro, aunque llevaba gorra. Sin embargo, iba acompañado de sus escoltas, trabajadores de TransMilenio e integrantes de la Policía Nacional. Una vez se supo de la visita de Nicky Jam, muchas personas subieron a TransMilenio con la intención de encontrarlo.

Este ‘show’ en vivo que dio Nicky Jam en TransMilenio, se hizo en el marco de la estrategia promocional de su próximo concierto en Bogotá, correspondiente al ‘Tamo Activos Tour’, que está programado para el 6 de junio en el estadio El Campín. El cantante interpretó, entre otras canciones, su éxito ‘Travesuras’.