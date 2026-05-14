Troncal de la av. 68 alcanzó el 80 % de avance general de obra

El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, realizó una jornada de verificación de las obras de la av. 68, y anunció que el proyecto, que tiene 17,07 kilómetros de longitud y que está dividido en 9 grupos, ya completó un 80,73 % de avance general de obra.

“Buenas noticias para los bogotanos: por fin el corredor de la av. 68 llega al 80 % de obra, ¡seguimos avanzando!”, dijoel director Molano, desde la av. de Las Américas con av. 68, donde se construye el deprimido exclusivo para buses de TransMilenio.

La troncal de la av. 68 genera más de 4800 empleos directos y es una obra estratégica para la movilidad de Bogotá, porque conectará el sur, occidente y norte de la ciudad. Fue recibida, en enero de 2024, con una ejecución general de obra promedio del 42,57 %, lo que significa que en poco más de dos años se ha avanzado cerca de un 40 %.

En sus más de 17 kilómetros, se construyen más de 320 mil m2 de espacio público, 166 mil m2 de zonas verdes y 16,86 km de ciclorruta, lo que la convierte en un corredor clave no solo para el transporte, sino también para el disfrute ciudadano y la sostenibilidad. Al finalizar la obra, el corredor y su zona de influencia tendrá más de 5424 árboles, entre ellos 2759 nuevos; además de 53 962 m2 de jardinería y 242 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).

Así avanza la obra:

Antes de finalizar el 2026, se habilitarán más de la mitad de los grupos de la av. 68, lo que impactará positivamente la movilidad de la ciudad:

● Grupo 2: va desde la calle 18 sur a la av. Las Américas​(hoy, 85,45 % avance de obra)

● Grupo 3: va desde la av. Las Américas a calle 13​​(hoy, 86,71 % avance de obra)

● Grupo 4: va desde la calle 13 a La Esperanza ​​(hoy, 95,77 % avance de obra)

● Grupo 6: va desde la calle 46 a la calle 66​​​(hoy, 68,27 % avance de obra)

● Grupo 9: va desde la carrera 48 a carrera 9​​​(hoy, 83. 05 % avance de obra)