En menos de 72 horas policía capturó a otro hermano de alias ‘Iván Mordisco’

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a Andrés Vera Fernández, alias ‘Conejo’, hermano de alias ‘Iván Mordisco’.

El hecho se produjo en el sector conocido como La Plazuela, en el casco urbano de Falán, Tolima. Al parecer, este individuo pretendía abordar un vehículo de servicio público en la ruta que comunica al municipio de Casabianca, Tolima, con Bogotá.

En la zona, los uniformados de la Estación de Policía, se encontraban desplegados, adelantando acciones de control y presencia institucional dentro del Plan Candado, ordenado tras la captura de alias ‘Jota’ (también hermano de alias ‘Mordisco’) en esa región.

Fue así como se logró la ubicación y posterior captura, por orden judicial, de alias ‘Conejo’, quien, de acuerdo con información de las autoridades, estaría intentando escapar de la zona y huir del cerco que la Policía Nacional había tendido.

“Este individuo, tenía orden de captura vigente por los delitos de homicidio, secuestro y tráfico, fabricación, porte de armas de fuego y/o municiones”, dice la Policía.

Según las autoridades, este sujeto estaría encargado de varias acciones criminales. “Dentro de sus principales labores estaba la de brindar apoyo logístico a las diferentes estructuras de las disidencias de su hermano. Así mismo, la de coordinar la expansión de sus redes hacia el centro del país”.

A alias ‘Conejo’, lo investigan también por estar vinculado a varios homicidios en contra de firmantes del Acuerdo de Paz. También por administrar bienes muebles e inmuebles adquiridos con dineros ilícitos producto del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Este resultado, es el cuarto golpe al círculo más cercano de alias ‘Iván Mordico’ en menos de un año, los cuales se han venido dando, en medio de la estrategia de seguridad desplegada desde el Ministerio de Defensa Nacional, ya que el 2025 fueron neutralizados alias ‘Yenny’, cercana a alias ‘Mordisco’. En agosto fue capturado Luis Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’, hermano del cabecilla de las disidencias. Este fin de semana, en Tolima cayó alias ‘Jota’ y ahora se da la captura de alias ‘Conejo’.