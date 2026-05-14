Con drones la CAR descubrió emisiones ilegales en Madrid, Cundinamarca

Tras una queja ciudadana y un proceso de verificación mediante el uso de tecnología, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca impuso una medida preventiva en flagrancia en un predio ubicado en la vereda La Punta, en el municipio de Madrid, Cundinamarca, dedicado a la extracción de materiales de construcción.

El trabajo de seguimiento y control por parte de la Dirección Regional Sabana Occidente permitió constatar que la empresa presuntamente realizaba emisiones desde un horno, como parte de una planta productora de asfalto con capacidad de procesamiento de 200 toneladas por hora.

Aunque en dos oportunidades la empresa negó el ingreso de la comisión integrada por la Dirección Regional, la Policía Nacional y la Inspección de Policía municipal, la CAR, con el apoyo de drones de la Dirección Técnico-Científica y de Modelamiento Ambiental, realizó un sobrevuelo en la zona que permitió comprobar la existencia de una fuente fija de emisión. Con esta evidencia y la presión ciudadana, el equipo interdisciplinario logró ingresar al predio.

El equipo técnico de la CAR, en labores de seguimiento y tras cruzar información con la Secretaría de Planeación del municipio de Madrid, determinó que la fuente fija operaba sin contar con el permiso de emisiones atmosféricas, configurándose así una afectación al recurso aire.

Por la violación de la normatividad ambiental vigente, se determinó imponer una medida preventiva de suspensión de las actividades de emisión del horno secador, el cual hace parte de la planta productora de asfalto.

Cabe destacar que, en este mismo predio, la CAR había impuesto previamente otra medida preventiva por movimientos de materiales como recebo y arenisca, también sin el instrumento ambiental requerido.