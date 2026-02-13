En Armenia activan rutas de atención a cinco candidatos y lideres políticos por amenazas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

El caso que se conoció en las últimas horas fue el de la candidata a la cámara de representantes por el partido Cambio Radical, Yenny Trujillo quien denunció amenazas a través de las redes sociales.

A propósito, el secretario de Gobierno de la ciudad Carlos Arturo Ramírez sostuvo que recientemente conocieron de esta situación y avanzan en el proceso respectivo de acompañamiento.

Además, mencionó que ya tenían reportes de cuatro candidatos y líderes políticos que denunciaron amenazas en su contra entre esas Luisa León del partido Liberal, la líder política Sandra Paola Hurtado yJesús Bedoya del Centro Democrático.

“Contra cuatro candidatos. Uno, un señor Urrea que se activó por Bogotá. Dos, el de la doctora Luisa León. Tres, el del candidato de Centro Democrático Jesús Bedoya y el cuarto Sandra Paola que tiene que ver como líder social. Entonces, eran cuatro hasta el día de ayer”, mencionó.

Afirmó que tras este tipo de casos han activado las rutas de atención correspondientes con la Policía, Fiscalía, Ejército y la Unidad Nacional de protección.

“Se activa la ruta, se convoca Policía, Unidad Nacional de Protección, Fiscalía, Ejército y demás actores que tienen que generar la seguridad para estos candidatos, pero igual están dadas las garantías. En Armenia están dadas todas las garantías y por eso cada que nos informen de un hecho, nosotros vamos a estar presentes", aseguró.

Destacó que llevaron a cabo un comité de seguimiento electoral donde se generan todas las garantías para las elecciones tanto del congreso como las presidenciales.