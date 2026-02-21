En Quindío activaron mesa de reacción inmediata por denuncias de amenazas a candidato

Armenia

A través de las redes sociales se ha viralizado un video en las redes sociales del candidato a la cámara de representantes por el pacto histórico Cristian Giraldo donde denunció presiones para desistir a su aspiración al Congreso.

En el perfil de Instagram del candidato expuso entre lágrimas la situación que incluso lo llevó al deterioro de su salud mental por lo que decidió renunciar.

Explicó que hace cuatro semanas ha venido recibiendo presiones con un tema muy personal por lo que después de pensarlo mucho decidió retirarse de la carrera política puesto que fue claro que no está preparado para un escándalo mediático que le podría generar toda la situación con la que lo vienen presionando.

“Hace más o menos 4 semanas, he venido recibiendo presiones para que me bajen de la lista. Están usando algo que es muy personal para que yo ceda ante la presión. La presión de que me bajen a través de este video de manera pública decido retirarme de la campaña de la lista del pacto histórico. No soy capaz de manejar el escándalo mediático que se me viene encima. Realmente lamento que tenga que darse de esta manera. Lamento que todo tenga que ser así“, mencionó.

Lamentó la situación por el impacto que ha tenido para su vida sobre todo en el área emocional y mental por lo que incluso dijo que es clave recibir atención especializada.

Autoridades en el Quindío

A propósito, el secretario del interior del departamento Diego Alexander Santamaria dijo que atendiendo la situación activaron la ruta de atención inmediata para escuchar a la persona y así definir las acciones correspondientes para evitar nuevos hechos.

Aclaró que cuando tienen conocimiento de los casos por redes sociales de inmediato se comunican con los candidatos entendiendo que también es clave la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de establecer mayor efectividad en el proceso investigativo.

“Un candidato a la Cámara de Representantes del departamento del Quindío ha manifestado unas amenazas y de inmediato la oficina de derechos humanos activó una mesa de reacción inmediata. Esta mesa de reacción inmediata está conformada por la Policía Nacional, por la UNP, por la Personería de Defensoría y Procuraduría y el resultado de la mesa de reacción rápida se adelantarán las investigaciones correspondientes", afirmó.

Asimismo, sostuvo que de cara a las elecciones se dan todas las garantías en materia de seguridad y logística por lo que reiteró que no hay riesgo en el departamento.

Destacó que habrá despliegue de Policía y Ejército para que la comunidad ejerza el derecho al voto con todas las condiciones de seguridad y tranquilidad.

Con este nuevo caso ya son seis candidatos a cámara de representantes y líderes políticos que han denunciado amenazas en el departamento.