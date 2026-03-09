El Quindío quiere un cambio de liderazgo: Jesús Armando Bedoya

Armenia

El representante electo a la cámara de representantes, Jesús Bedoya de la coalición Centro Democrático – Partido Conservador obtuvo la mayor votación en el departamento.

Precisamente la coalición alcanzó 64.340 votos en total, el candidato que obtuvo más votos fue Jesús Bedoya con 30.553 y le siguió el Juan Camilo Cárdenas 15.505 votos.

En la sede de campaña de Jesús Armando Bedoya ubicada en el centro de la ciudad, varios simpatizantes se reunieron para demostrar su respaldo ante la victoria.

En ese espacio entregó las declaraciones a los medios de comunicación donde destacó la importancia de la votación puesto que es un mensaje claro de los quindianos que desean un cambio de liderazgo.

“Creo que el Quindío quiere un cambio de liderazgo, lo atribuyo también a la decencia, a la prudencia. La gente está cansada de la política vulgar. Vamos a concentrar en hacer que desde el Congreso el Quindío pueda ser importante para poder encadenar el desarrollo y las necesidades que tiene el departamento. Trabajaremos mucho por la seguridad, trabajaremos desde el Congreso por la generación de empleo y trabajaremos mucho para que las personas no sigan siendo afectadas por la incapacidad del sistema hospitalario", afirmó.

En cuanto a lo que considera fueron ataques durante su campaña sostuvo que, aunque dolía tenía conocimiento de su proceder por lo que eso le generaba mucha tranquilidad.

“Todo ataque duele, pero también hay que estar tranquilos cuando realmente uno sabe cuál ha sido el proceder de la vida. Yo no estoy capitalizando una campaña de 6 meses. Estoy capitalizando el trabajo de muchas generaciones hacia atrás, de mis antepasados. Estoy capitalizando mi vida también, mi obrar diario y cuando se llegan esos ataques o cuando llegaron los ataques para afectar nuestra campaña, simplemente fui prudente, silencioso y es así como creo que hay que proceder en la vida", destacó.

Asimismo, envío un mensaje a sus compañeros de Congreso por el departamento para trabajar de la mano y apostar por proyectos en pro de los quindianos.

“Que desde hoy y lo dije en la campaña, uno de mis principales de mis principales ideas es invitarlos a que trabajemos por el departamento del Quindío. La gente en el Quindío reclama unidad desde el Congreso para que podamos ser tres representantes porque tres podemos hacer muchas cosas por el departamento. También los invito a que reflexionemos a que enviemos un mensaje de prudencia, de respeto y que cambiemos la forma grosera de hacer política en el departamento del Quindío", sostuvo.

En la celebración que se realizó en la sede de campaña también participó el exgobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo.