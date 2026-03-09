Los tres representantes a la cámara por el Quindío. Foto Cortesia Facebook

Armenia

La coalición Centro Democrático – Partido Conservador obtuvo la mayor votación en Quindío, y logra una curul, al igual que Cambio Radical que alcanza una curul, y por primera vez el Pacto Histórico tendrá representante en la cámara baja.

En el Quindío, la Coalición Centro Democrático – Partido Conservador fue la gran ganadora de los resultados en la cámara de representantes en el Quindío.

Más información Así queda conformada la Cámara por el Quindío

En este sentido esta coalición alcanzó 64.340 votos en total, el candidato que obtuvo más votos, Jesús Bedoya con 30.553, mientras que Cambio Radical logró 50.439 votos con John Edgar Pérez como cabeza de lista y el Pacto Histórico obtuvo la tercera mayor votación en el Quindío con 44.631 con Miguel Grisales cabeza de lista.

Los tres representantes a la Cámara electos del Quindío

Jesús Bedoya, Centro Democrático – partico Conservador

Jesús Bedoya, Representante Electo por el Quindío. Foto: Cortesía Facebook Ampliar Jesús Bedoya, Representante Electo por el Quindío. Foto: Cortesía Facebook Cerrar

Jhon Edgar Pérez, Cambio Radical

Jhon Edgar Pérez, representante a la cámara electo por el Quindío. Foto Cortesía Facebook Ampliar Jhon Edgar Pérez, representante a la cámara electo por el Quindío. Foto Cortesía Facebook Cerrar

Miguel Grisales, Pacto Histórico

Miguel Grisales, representante a la cámara electo por el Quindío Foto: Cortesía Facebook Ampliar Miguel Grisales, representante a la cámara electo por el Quindío Foto: Cortesía Facebook Cerrar

El partido derrotado en el Quindío es el partido Liberal que de tener dos curules en el Cámara de Representantes hace cuatro años, se quedó sin representación en la Cámara baja, un hecho histórico para uno de los partidos más tradicionales de la región.

Como dato, la coalición Ahora Colombia, integrada por los partidos Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso que alcanzaron la cuarta mayor votación del departamento con 21.966 votos por encima del partido Liberal.

Según la Registraduría para cámara en el Quindío solo votaron 248.406 del total de sufragantes es decir ciudadanos aptas para votar, por lo tanto, la abstención fue del 50.77%, lo que significa que no salieron a votar 256.137, también llama la atención que entre votos en blanco y votos nulos la cifra es de 20.445.