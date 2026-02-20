Diana Ángel rechazó que Daniel Briceño haga campaña con su imagen: “¿algún abogado que me ayude?"

Toda una polémica se desató luego de que el candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Daniel Briceño, hiciera campaña política con las imágenes de varios actores, activistas y cantantes, acompañadas de un letrero con el mensaje “nos están matando con la reforma a la salud”.

Entre los artistas están Diana Ángel, Santiago Alarcón, Adriana Lucía, Alejandro Riaño y Julián Román, quienes fueron muy críticos durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque y llevaban un conteo del número de masacres registradas cada mes.

Aprovechando el contexto, en sus redes sociales el candidato se preguntó: "¿dónde están los artistas que hacían activismo por la vida?”.

A propósito de la imagen, que fue publicada por Briceño, Diana Ángel se pronunció a través de sus redes sociales, cuestionando el uso de su imagen sin su autorización.

“¿Haciendo campaña política con mi imagen? Ah, mira tú. ¿Algún abogado por aquí que me ayude con este asunto?”, dijo.

Minutos después, el exconcejal de Bogotá le contestó:

La polémica se conoce después de la lluvia de críticas y demandas contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por sus declaraciones sobre la muerte de Kevin Acosta, un niño con hemofilia que, según la familia, no recibió su medicamento a tiempo.

En el Consejo de Ministros del 16 de febrero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió públicamente a la muerte del menor Kevin Acosta quien, según su familia, pese ser hemofílico habría recibido una mala atención médica luego de un accidente craneoencefálico.

Durante su intervención, el ministro explicó que el menor, quien padecía hemofilia, sufrió un accidente mientras montaba bicicleta.

“Kevin llegó a un hospital público en el Huila, después de un accidente desafortunado porque montó en bicicleta (...) A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”, indicó el jefe de la cartera de Salud en referencia a actividades que impliquen un riesgo de trauma.

