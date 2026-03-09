Cortes de luz en Bogotá el lunes 9 de marzo: Localidades afectadas y consejos

De fondo: Pareja revisando sus teléfonos celulares ante un corte de luz (Cortesía: Getty Images)

La Alcaldía de Bogotá ha anunciado que, para el inicio de la semana del 9 de marzo, la empresa eléctrica Enel Colombia estará haciendo trabajos en los suministros de Energía de la ciudad.

Con esto en cuenta, habrán cortes de luz en diferentes localidades de la capital y en los municipios de Funza, en Cundinamarca.

Le puede interesar: Cundinamarca ha registrado 52 emergencias por lluvias en febrero: advierten nuevo frente frío

Barrios con cortes de luz para este lunes 9 de marzo de 2026

Bosa: De la calle 69 sur a calle 71 sur entre carrera 79 a carrera 81 – Barrio El Retazo. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

De la calle 69 sur a calle 71 sur entre carrera 79 a carrera 81 – Barrio El Retazo. Chapinero: De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 93 a calle 95 – Barrio Chicó Norte III Sector. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 93 a calle 95 – Barrio Chicó Norte III Sector. Desde las Kennedy : De la calle 25 sur a calle 27 sur entre carrera 77 a carrera 79 – Barrio Ciudad Kennedy Central. Desde las 7:45 a. m. hasta las 2:15 p. m.

: De la calle 25 sur a calle 27 sur entre carrera 77 a carrera 79 – Barrio Ciudad Kennedy Central. Rafael Uribe Uribe: De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 47 sur a calle 49 sur – Barrio Puerto Rico. Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 47 sur a calle 49 sur – Barrio Puerto Rico. De la calle 88 a calle 91 entre carrera 9 a carrera 11 – Barrio El Chicó. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

San Cristóbal: De la calle 12 sur a calle 15 sur entre carrera 20 este a carrera 23 este – Barrio Aguas Claras. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

De la calle 35 sur a calle 39 sur entre carrera 4 a Carrera 6 – Barrio Las Lomas. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Teusaquillo : De la calle 56 a calle 62 entre carrera 26 a carrera 28 – Barrio San Luis. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

: De la calle 56 a calle 62 entre carrera 26 a carrera 28 – Barrio San Luis. Usaquén De la carrera 21 a carrera 24 entre calle 100 a calle 104 – Barrio Santa Bibiana. Desde las 9:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

¿Qué hacer en caso de un corte de luz?

La compañía de electricidad Enel Colombia ha compartido múltiples recomendaciones para mantener los aparatos y sistema eléctrico de su hogar a salvo durante este proceso de mantenimiento.

Desconecte todos sus electrodomésticos durante la intervención, ya que en caso de intermitencias, pueden averiarse sus aparatos.

En caso de trabajar o hacer alguna actividad durante el día, revise los horarios y lugares donde se harán los cortes para avisar con tiempo o estar preparado en caso de necesitar alternativas para operar aparatos electrónicos.

para avisar con tiempo o estar preparado en caso de necesitar alternativas para operar aparatos electrónicos. Evite abrir la nevera: durante el corte de energía, su refrigerador dejará de estar conservando la temperatura para la manutención de sus alimentos. No obstante, puede aplazar la pérdida de frío manteniendo este aparato cerrado.

Lea: Ahorre en el consumo de la nevera con este truco casero: Solo necesita un corcho, conózcalo

Permita la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de Enel o la alcaldía de la ciudad/municipio debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas. Esto les permitirá operar con mayor eficiencia para reanudar la operación de luz más rápido.

Esto les permitirá operar con mayor eficiencia para reanudar la operación de luz más rápido. S le preocupa la seguridad de su hogar durante esta intervención, Enel Colombia ofrece canales de comunicación para confirmar la autenticidad de sus operadores marcando al número 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: