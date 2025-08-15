León Fredy Muñoz explica por qué facilitó la entrada de Carlos Ramón González a Nicaragua: Esto dice

Colombia

El senador de la Alianza Verde y exembajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, aclaró a través de un comunicado que facilitó el ingreso de Carlos Ramón González a ese país “en el momento en que no existía ni imputación, condena, órdenes de captura, órdenes judiciales, restricciones legales y mucho menos la circular roja de Interpol que hoy solicita la Fiscalía General de la Nación”.

De acuerdo con Muñoz, Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y el DNI, solicitó inicialmente ingresar a Nicaragua en su calidad de Exdirector Nacional de Inteligencia. Explicó el senador que “por la naturaleza de ese cargo; dicho permiso de ingreso fue negado”.

“Posteriormente, volvió a solicitar el permiso. En el marco de mis funciones como Embajador, facilité la intermediación con las autoridades nicaragüenses para autorizar su ingreso al país, como se debe hacer con cualquier connacional”, añadió Muñoz.

Sumado a esto, indicó León Fredy en el comunicado que la permanencia de González en la Embajada fue exclusivamente de visita.

“No existió solicitud formal ni verbal de alojamiento permanente, ni gestión alguna encaminada a facilitar su radicación o residencia en Nicaragua durante mi periodo como embajador de Colombia en Nicaragua”.

Enfatizó además el senador de la Alianza Verde en que durante su ejercicio como embajador de Colombia en Nicaragua, “no informé ni realicé consulta alguna sobre este asunto con la Cancillería o con la Presidencia de la República, estas acciones están dentro del ejercicio de la que fue mi labor como Embajador”.

Agregó León Fredy Muñoz que está dispuesto a “responder a cualquier requerimiento oficial para garantizar transparencia” y así mismo se puso a disposición para “colaborar con las autoridades competentes para esclarecer cualquier aspecto relacionado con este caso”.