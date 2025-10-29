“Invito a Daniel Quintero o a Gustavo Petro a denunciarme”: Laura Gallego sobre controversia de bala

Laura Gallego Solís, reconocida por su contenido político en redes sociales y su reciente participación en el concurso Señorita Antioquia, ha generado un intenso debate tras la viralización de videos en los que, según críticos, incita a la violencia.

En entrevista con 10AM de Caracol Radio, Gallego defendió su trayectoria y explicó las circunstancias que la llevaron a renunciar a su título, al tiempo que abordó las acusaciones de promover un discurso de odio.

Gallego, quien se describió como creadora de contenido político con el objetivo de llegar al 42% del censo electoral joven, ha enfrentado cierres de cuentas de Instagram en el pasado. Atribuyó estos cierres a un “número de denuncias” y a la publicación de insultos recibidos por parte de la izquierda en una sección de su cuenta llamada “Petro Lover”.

Aclaró que su intención es defenderse sin insultar, pero reconoció que no bloqueó “palabras prohibidas para Instagram”, lo que llevó a la plataforma a interpretar que ella era la emisora de los insultos.

La abogada y empresaria enfatizó que no monetiza sus redes sociales y que su participación en ellas en “un granito de arena por la patria y la democracia”. Subrayó que su sustento proviene de su trabajo en una firma de derecho tributario, una agencia de marketing y un producto de belleza, desvinculando así su activismo digital de cualquier interés económico personal.

El punto central de la controversia radica en unos videos en los que, invita a “disparar” a candidatos presidenciales.

Noticia en desarrollo