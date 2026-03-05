Robledo denuncia a Petro por presunta responsabilidad en agravamiento de la crisis del sistema de sa

El exsenador Jorge Enrique Robledo radicó una denuncia penal y disciplinaria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, por presuntas responsabilidades en el agravamiento de la crisis del sistema de salud en Colombia.

La acción judicial fue presentada por el abogado Andrés Pachón, quien actúa como representante jurídico de esta iniciativa. En el documento se solicita investigar varias decisiones del Gobierno que, según el denunciante, habrían contribuido a profundizar la crisis del sistema.

Entre los hechos señalados está el presunto incumplimiento de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia relacionadas con la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo clave para la financiación del sistema de salud y la atención de los pacientes. Según la denuncia, el desacato no sería solo responsabilidad del Ministerio de Salud, sino que respondería a una orientación política impulsada desde la Presidencia.

Otro de los puntos mencionados en la denuncia es el deterioro financiero y administrativo de Nueva EPS tras su intervención por parte del Gobierno. De acuerdo con cifras citadas de la Contraloría General de la República, a junio de 2025 se habrían identificado anticipos sin legalizar por 15,27 billones de pesos, más de 22,7 millones de facturas pendientes de auditoría por cerca de 22,1 billones de pesos y cuentas por pagar que superarían los 21,3 billones.

La denuncia también advierte que, ante la falta de aprobación de una reforma a la salud en el Congreso, el Gobierno estaría impulsando cambios estructurales al sistema mediante decretos e intervenciones administrativas. Según Robledo, esto implicaría una transformación del modelo sin el debate legislativo correspondiente y en medio de incertidumbre para pacientes y prestadores del servicio.

“La salud es un derecho fundamental y el Gobierno ha debido garantizar la prestación real, oportuna y continua de este servicio esencial”, afirmó Robledo, quien sostuvo que las decisiones adoptadas han terminado por profundizar la crisis del sistema.