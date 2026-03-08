Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 mar 2026 Actualizado 02:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

VIDEO: Voraz incendio consume restaurantes en Barranquilla; bomberos controlaron la emergencia

La situación se reportó en la noche de este 7 de marzo en el barrio Las Flores.

Momentos de la emergencia. Foto: tomada de internet.

Momentos de la emergencia. Foto: tomada de internet.

Brandon

Barranquilla

Un voraz incendio consumió al menos dos restaurantes, ubicados en zona turística del río Magdalena, en Barranquilla.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Mucho temor causó por varios minutos este incendió que se extendió por la zona de restaurantes, situada en el barrio Las Flores.

La emergencia amenazó con extenderse a casas aledañas, sin embargo, gracias a la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos, que desplazó cuatro máquinas, y apoyadas con remolcadores desde el río, la situación pudo ser controlada.

Más información

Las autoridades reportaron que el incendio no dejó personas heridas, sino perdidas materiales.

A esta hora continúan labores de enfriamiento e investigan la causas de la emergencia.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir