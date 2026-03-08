VIDEO: Voraz incendio consume restaurantes en Barranquilla; bomberos controlaron la emergencia

Momentos de la emergencia. Foto: tomada de internet.

Un voraz incendio consumió al menos dos restaurantes, ubicados en zona turística del río Magdalena, en Barranquilla.

Mucho temor causó por varios minutos este incendió que se extendió por la zona de restaurantes, situada en el barrio Las Flores.

La emergencia amenazó con extenderse a casas aledañas, sin embargo, gracias a la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos, que desplazó cuatro máquinas, y apoyadas con remolcadores desde el río, la situación pudo ser controlada.

Las autoridades reportaron que el incendio no dejó personas heridas, sino perdidas materiales.

A esta hora continúan labores de enfriamiento e investigan la causas de la emergencia.