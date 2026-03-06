Una persona muerta y al menos 12 heridos deja accidente en el Atlántico

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes en la vía que comunica a Palmar de Varela con Barranquilla, luego de que dos buses de transporte público presuntamente realizaran maniobras peligrosas para recoger pasajeros, lo que terminó en una tragedia.

De acuerdo con Pedro Cano, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Palmar de Varela, la información preliminar suministrada por la Policía de Carreteras indica que los dos vehículos venían compitiendo por pasajeros cuando arrollaron a un ciudadano que se movilizaba en un motocarro.

“El reporte que tenemos señala que dos vehículos venían en lo que se conoce como ‘regateo’ o ‘la guerra del centavo’, es decir, compitiendo por pasajeros en la vía. En medio de esa maniobra arrollaron a una persona que se desplazaba en un motocarro”, explicó el funcionario.

El hecho dejó una persona fallecida en el lugar de los hechos y al menos entre 12 y 14 personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales del municipio para recibir atención médica.

Según el reporte preliminar, uno de los buses involucrados pertenece a la empresa Cootransoriente, mientras que el otro cubría la ruta desde el municipio de Calamar. Ambos vehículos se desplazaban en sentido sur-norte, con destino a Barranquilla.

Tras el impacto, uno de los buses terminó volcado a un costado de la vía, mientras las autoridades adelantan las labores de inspección y levantamiento del cuerpo de la víctima.