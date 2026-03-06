Hable con elPrograma

06 mar 2026

Barranquilla

Familiares y amigos despiden a las hermanas Hernández: fueron sepultadas en el cementerio Calancala

La madre de las hermanas tuvo que ser enviada a un centro asistencial debido a que se descompensó.

Homicidios. Cortesía: Getty Images / LEREXIS

Homicidios. Cortesía: Getty Images

Efraín

Barranquilla

En la mañana de este viernes, familiares y amigos de las hermanas Hernández, asesinadas en el municipio de Malambo, las despidieron tras las honras fúnebres que se llevaron a cabo en el cementerio Calancala.

La madre de las dos menores tuvo que ser enviada a un centro asistencial debido a que se descompensó durante el sepelio.

Cerca de nueve buses con vecinos, amigos y familiares llegaron hasta el cementerio Calancala en donde fueron sepultadas las dos hermanas Hernández.

Imputan cargos contra uno de los presuntos responsables

Mientras tanto, paralelamente, en la mañana de este viernes, la Fiscalía le imputó tres cargos a Juan David Taboada, de 19 años, quien fue capturado por este caso.

Los cargos imputados fueron secuestro extorsivo agravado, porte de armas de fuego y homicidio agravado.

