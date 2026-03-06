Familiares y amigos despiden a las hermanas Hernández: fueron sepultadas en el cementerio Calancala

En la mañana de este viernes, familiares y amigos de las hermanas Hernández, asesinadas en el municipio de Malambo, las despidieron tras las honras fúnebres que se llevaron a cabo en el cementerio Calancala.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La madre de las dos menores tuvo que ser enviada a un centro asistencial debido a que se descompensó durante el sepelio.

Cerca de nueve buses con vecinos, amigos y familiares llegaron hasta el cementerio Calancala en donde fueron sepultadas las dos hermanas Hernández.

Imputan cargos contra uno de los presuntos responsables

Mientras tanto, paralelamente, en la mañana de este viernes, la Fiscalía le imputó tres cargos a Juan David Taboada, de 19 años, quien fue capturado por este caso.

Lea también: Legalizan la captura de alias “Tata”, uno de los capturados por crimen de hermanas en Malambo

Los cargos imputados fueron secuestro extorsivo agravado, porte de armas de fuego y homicidio agravado.