Tres capturados y más de $27 millones incautados en presunta compra de votos en Barrancabermeja

Tres personas fueron capturadas en las últimas horas en el distrito de Barrancabermeja, Santander, durante un operativo de registro y control adelantado por uniformados de la Policía en plena vía pública del barrio Buenos Aires, en la comuna 1.

El procedimiento se realizó este sábado 7 de marzo, cuando los uniformados realizaban controles a vehículos y detectaron un automóvil sospechoso.

En el lugar fueron capturados Juan Sabid Durán Guzmán, de 40 años; Marlon David Méndez Mendoza, de 23 años; y Esneyder Méndez Mendoza, de 41 años, quienes se movilizaban en un vehículo de color blanco.

Durante la inspección al automotor, las autoridades hallaron $27.800.000 en efectivo, distribuidos en billetes de cien mil pesos, además de 27 teléfonos celulares de diferentes marcas, un computador portátil, un disco duro, 17 memorias USB y material de propaganda política.

Según el reporte oficial, los ocupantes del vehículo no lograron justificar la procedencia del dinero ni de los demás elementos, por lo que fueron capturados por el presunto delito de lavado de activos.

Las autoridades también verificaron los antecedentes judiciales de los capturados. De acuerdo con esa consulta, Juan Sabid Durán Guzmán registra anotaciones por inasistencia alimentaria y violencia contra servidor público, mientras que Marlon David Méndez Mendoza presenta antecedentes por hostigamiento por motivos de raza y falsedad ideológica.

Las tres personas, junto con el dinero, los dispositivos electrónicos y el vehículo incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con las autoridades, este resultado operativo "impacta estructuras dedicadas a actividades ilícitas relacionadas con delitos electorales", en medio de los controles que se realizan para garantizar la transparencia y la seguridad durante la jornada electoral al Congreso de la República, en Barrancabermeja.