Plan de contingencia de la ESSA para garantizar energía durante elecciones en el sur de Santander

Bucaramanga

Ante la contingencia que afecta la prestación del servicio de energía en el sur de Santander por el daño de un transformador de 115 kV en la subestación de Barbosa, la Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la implementación de un plan especial para asegurar el suministro eléctrico durante la jornada de elecciones al Congreso de la República de este domingo 8 de marzo.

La compañía informó que el plan contempla maniobras técnicas desde el Centro de Control y trabajos operativos en campo con el objetivo de priorizar la energización de circuitos donde se ubican puntos de votación, escrutinio e instalaciones estratégicas para el desarrollo de la jornada democrática.

Según explicó la empresa, el servicio de energía será suministrado de manera habitual en varios municipios del sur del departamento, entre ellos: Barbosa, Puente Nacional, Vélez, Bolívar, El Peñón y Sucre, así como en sectores de Guavatá, Chipatá, La Paz y La Belleza. En estas zonas se priorizará el funcionamiento de hospitales, barrios urbanos y algunas veredas donde están instalados puestos de votación.

Como medida complementaria, ESSA dispuso plantas eléctricas de emergencia para los puntos de votación y de escrutinio que no contarán con el servicio de manera normal debido a la contingencia. Estos equipos fueron distribuidos en diferentes sectores del sur del departamento y contarán con un operador asignado y combustible suficiente para su funcionamiento durante los comicios electorales.

La empresa también informó que ya entregó a delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Comité Electoral Departamental la información sobre la ubicación de las plantas eléctricas, los operadores y los recursos logísticos destinados para garantizar el suministro eléctrico durante las elecciones.

La Electrificadora de Santander aseguró que continuará informando sobre los avances en el restablecimiento total del sistema eléctrico en la región.

Recomendaciones a la comunidad

Debido a la contingencia, la empresa recomendó a los usuarios hacer un uso responsable de la energía, evitar conectar varios aparatos al mismo tiempo y utilizar únicamente luces y electrodomésticos esenciales. También sugirió, si es posible, contar con alternativas temporales como lámparas recargables o pequeñas plantas eléctricas.