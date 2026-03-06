Hable con elPrograma

06 mar 2026

Suspenden porte de armas en 87 municipios de Santander durante elecciones del 8 de marzo

La restricción regirá desde el sábado 7 de marzo a las seis de la tarde hasta el lunes 9 de marzo al mediodía.

Getty Images / Image taken by Mayte Torres

Bucaramanga

La Quinta Brigada del Ejército Nacional ordenó la suspensión temporal del porte de armas de fuego y armas traumáticas con motivo de las elecciones al Congreso de la República.

Además de las consultas internas e interpartidistas que se realizarán este sábado 8 de marzo de 2026.

La restricción regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo, según la Resolución 00001750 del 3 de marzo de 2026.

La restricción aplicará en 95 municipios de la jurisdicción de la Quinta Brigada, distribuidos así:

  • 87 municipios de Santander
  • 5 del sur del Cesar
  • 2 de Norte de Santander
  • 1 de Antioquia

Durante el tiempo que esté vigente la medida, las autoridades competentes podrán imponer sanciones a quienes porten armas de fuego o armas traumáticas en estas zonas.

