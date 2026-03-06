Suspenden porte de armas en 87 municipios de Santander durante elecciones del 8 de marzo
La restricción regirá desde el sábado 7 de marzo a las seis de la tarde hasta el lunes 9 de marzo al mediodía.
La Quinta Brigada del Ejército Nacional ordenó la suspensión temporal del porte de armas de fuego y armas traumáticas con motivo de las elecciones al Congreso de la República.
Además de las consultas internas e interpartidistas que se realizarán este sábado 8 de marzo de 2026.
La restricción regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo, según la Resolución 00001750 del 3 de marzo de 2026.
La restricción aplicará en 95 municipios de la jurisdicción de la Quinta Brigada, distribuidos así:
- 87 municipios de Santander
- 5 del sur del Cesar
- 2 de Norte de Santander
- 1 de Antioquia
Durante el tiempo que esté vigente la medida, las autoridades competentes podrán imponer sanciones a quienes porten armas de fuego o armas traumáticas en estas zonas.