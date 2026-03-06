Suspenden porte de armas en 87 municipios de Santander durante elecciones del 8 de marzo

Suspenden permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca. Getty Images / Image taken by Mayte Torres

La Quinta Brigada del Ejército Nacional ordenó la suspensión temporal del porte de armas de fuego y armas traumáticas con motivo de las elecciones al Congreso de la República.

Además de las consultas internas e interpartidistas que se realizarán este sábado 8 de marzo de 2026.

La restricción regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo, según la Resolución 00001750 del 3 de marzo de 2026.

La restricción aplicará en 95 municipios de la jurisdicción de la Quinta Brigada, distribuidos así:

87 municipios de Santander

5 del sur del Cesar

2 de Norte de Santander

1 de Antioquia

Durante el tiempo que esté vigente la medida, las autoridades competentes podrán imponer sanciones a quienes porten armas de fuego o armas traumáticas en estas zonas.