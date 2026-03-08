“Tiene que haber un problema en el camerino”: ex presidente del Cali tras la salida de Gamero

La salida de Alberto Gamero como director técnico del Deportivo Cali sigue generando reacciones en el entorno del club, y una de las voces que opinó fue la del ex presidente Marco Caicedo, quien dejó un diagnóstico contundente sobre el momento que atraviesa el conjunto azucarero.

En entrevista con el Vbar de Caracol , el ex dirigente aseguró que la falta de resultados del equipo resulta difícil de explicar únicamente desde lo deportivo, pues considera que la plantilla tiene calidad suficiente para competir. Por ello, insinuó que el problema podría estar en el interior del grupo.

“Tiene que haber algún problema en el camerino, porque es muy extraño”, afirmó Caicedo, al señalar que el equipo cuenta con buenos jugadores en todas sus líneas, pero no logra encontrar funcionamiento en la cancha.

El ex presidente también habló sobre la importancia de alinear intereses dentro de la institución, desde jugadores y directivos hasta hinchas y prensa. Según su visión, el éxito en el fútbol moderno depende de que todos esos factores trabajen en la misma dirección. Para Caicedo, cuando ese equilibrio se rompe, el rendimiento deportivo suele verse afectado.

Sobre el futuro del banquillo azucarero, Caicedo mencionó varios nombres que podrían encajar en el club. Reconoció el trabajo del venezolano Rafael Dudamel, campeón con el Cali y posteriormente con el Atlético Bucaramanga, aunque recordó que gran parte del equipo que logró el título había sido estructurado por Alfredo Arias, a quien elogió por su estilo de juego basado en posesión, presión alta y transiciones rápidas, características que considera parte del ADN histórico del equipo verdiblanco.

Sin embargo, si la decisión estuviera en sus manos, Caicedo fue claro sobre su preferencia: apostaría por Reinaldo Rueda, un técnico con amplia experiencia internacional y con fuerte vínculo con el club. “Tiene historia, experiencia y además es de los nuestros”, aseguró.

El ex dirigente también relativizó las versiones sobre la influencia de empresarios en las decisiones del club, señalando que se trata de una realidad presente en toda la industria del fútbol y no exclusivamente del Cali. En cambio, destacó que la actual administración estaría intentando consolidar un proyecto deportivo a largo plazo, con énfasis en el trabajo de cantera.

A pesar de la crisis reciente y de la salida de Gamero, Caicedo se mostró optimista sobre el futuro inmediato del equipo. Según explicó, la llegada de un nuevo entrenador podría generar un “sacudón” positivo dentro del plantel, despertando la competencia interna entre jugadores y elevando el rendimiento colectivo en la búsqueda de mejores resultados.